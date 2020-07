A la tercera tiene que ser para el sestao

El Sestao River vuelve a la acción el domingo (19.30 horas, Sarriena) ante el Vitoria en una nueva edición del play-off de ascenso a Segunda División B. Será la tercera intentona consecutiva por parte del Sestao para conseguir el ansiado ascenso de categoría. En las dos ediciones anteriores, el Arandina y el Marino de Luanco se interpusieron en el camino de los verdinegros, además ambos en los minutos finales de la prórroga. En esta ocasión, caprichos del formato adaptado a las circunstancias, al River le vale con un empate para, de momento, superar la primera eliminatoria ante el Vitoria.

La fase de ascenso llega tras cuatro meses y medio de obligado parón y como consecuencia de que la Federación decidiese poner fin a la temporada regular. Una decisión que obligó al River a resignarse al segundo puesto de la tabla, después de una derrota en Pasaia en el último partido, allá por el 8 de marzo, que le relegó del coliderato compartido hasta entonces con el Portugalete. "Es una derrota a la que hemos tenido de darle vueltas por todo lo que ha conllevado", dice el entrenador verdinegro, Ibon Etxebarrieta, "que nos dejó malas sensaciones después de haber vencido bien en el último partido en Las Llanas, precisamente al Vitoria".

El preparador vizcaino, que lleva al frente del conjunto verdinegro estas tres temporadas con play-off, no quiere lamentarse de lo que supuso el parón a su equipo pero tampoco deja de pensar en la línea ascendente que llevaba el equipo. "Quedaban diez partidos, seis de ellos en Las Llanas, y en casa llevábamos 27 goles a favor y solo 4 en contra. Está claro que teníamos muchas opciones de ser primeros al final y de jugar play-off con nuestro público, pero las cosas han venido como han venido y ahora tenemos la lógica incertidumbre de quien lleva cuatro meses sin competir".

compromiso de vestuario De la misma opinión es Aitor Villar, uno de los capitanes del equipo y que afronta también su tercer play-off, al igual que el míster y que buena parte de la plantilla. Precisamente es este uno de los factores que remarca Villar. "Hoy en día es raro que una plantilla permanezca tantos años en Tercera, y lo que nos mueve a todos es el compromiso por devolver al River a Segunda B." "De hecho, una de las cosas que más lamentamos es no poder jugar ante nuestro público, ya que jugar un play-off en Las Llanas te da un plus que no tienen los demás equipos".

Sin embargo, este nuevo formato de la fase de ascenso también conlleva algunas ventajas, tal como apunta Aitor Villar. "Una de las cosas positivas es el hecho de enfrentarnos a equipos del mismo grupo y que ya conocemos. Por ese lado, no tenemos que preocuparnos de informarnos sobre el rival, de cómo juega, de conseguir referencias...". Aunque Ibon Etxebarrieta habría preferido "jugar contra equipos de otros grupos, teniendo en cuenta que el nuestro es uno de los más potentes... y que además nos vamos a eliminar entre nosotros", sentencia.

En cuanto al Vitoria, "es un equipo con una estructura basada en la defensa y con gente muy efectiva arriba, con Jaime y Unai por fuera y Marí y Ekhi por el centro, aunque normalmente no arriesgan para no comprometer a la defensa y para no descolocarse", dice Etxebarrieta, que, además, pone en valor el hecho de que "varios de sus jugadores han jugado algunos minutos con el Eibar en estos últimos partidos, como Atienza, Marí y Cubero".

fútbol confinado Entrenador y capitán del River comparten que lo "prioritario" era "la salud de las personas" aunque ambos reconocen que el confinamiento de 48 días se les hizo "duro". "En mi caso –afirma el entrenador– me he dedicado a repasar partidos de nuestra categoría, ya que no había nada de deporte actual para ver por la tele, y a estudiar los detalles de los partidos, esos que, como a nosotros, pueden dejar a un equipo fuera de un play-off al borde del final de una prórroga pese a haber hecho muy bien las cosas durante un partido o toda una temporada".

Más profundo se manifiesta Aitor Villar, que afirma que ha intentado "estar más" con los suyos y a "aprender a escuchar y a ponerme en el lugar del otro". El capitán del equipo sestaoarra confiesa, por otro lado, haberse sentido "muy a gusto" en medio de tantas reposiciones de partidos antiguos en la televisión. "Me sé muchos partidos de memoria, muchas veces hacemos bromas sobre ello en el vestuario".

Pero más allá de poder entrenar o no, lo que sí destacan ambos portavoces es que el equipo "se reunía todas las noches por videoconferencia para jugar a un juego online, lo cual ha hecho que la unión del vestuario y el compromiso no cesen".