Sí a los Lunes... hasta julio

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene vía libre para desarrollar su idea y que, una vez que se reanude la competición doméstica, que si nada se tuerce será en dos semanas, el 11 de junio concretamente, haya fútbol todos los días de la semana, incluidos los lunes, territorio vetado esta curso. Será así al menos hasta julio, cuando está previsto bajar el telón de LaLiga Santander previa disputa de las once jornadas que restan aún para la resolución de la misma. La Federación Española de Fútbol (RFEF) dio ayer el visto bueno a que haya fútbol los lunes esta temporada minutos después de que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid le diera la razón en la demanda que LaLiga presentó en su contra el 12 de julio de 2019 por deslealtad y conducta prohibida al impedirle disputar partidos de liga los viernes –días en los que sí se han podido jugar encuentros este curso debido a una medida cautelar del juez– y los lunes. Asimismo, el magistrado Andrés Sánchez Magro emplaza a las partes a negociar "de buena fe" el calendario de liga.

El organismo que dirige Luis Rubiales mostró, a través de un comunicado, "su máxima satisfacción" por la sentencia, reiteró que ha estado "siempre" convencido de que le asistía la razón y recordó que "desde un primer momento ofreció a LaLiga la posibilidad de negociar con libertad". En la nota, la Federación Española de Fútbol destacó el mandato del juez por el que "ambas partes deben negociar con buena fe". "La RFEF coincide con esa postura y manifiesta una vez más su voluntad de hacerlo así y con lealtad para el futuro, como ya ha hecho en el pasado". Además, como muestra de buena voluntad, la Federación Española "ofrece a la liga, sin vincularlo al inicio de negociaciones, que se puedan disputar partidos en viernes y lunes, que se incluyan en el calendario, desde la reanudación de la competición y hasta la finalización de esta temporada sin solicitar nada a cambio por este mes y medio".

La medida para que haya fútbol en lunes y viernes, a la espera de que las negociaciones futuras puedan aclarar algo al respecto, podrían mantenerse también al inicio de la próxima campaña. Dependerá en buena medida de la evolución de la pandemia del coronavirus y de si los encuentros se tienen que disputar a puerta cerrada, tal y como está previsto que suceda con todos y cada uno de los partidos que restan por disputarse de la presente campaña. Apuntar también que la RFEF confía en que "LaLiga sepa valorar la predisposición mostrada y esto pueda llevar a un buen entendimiento en el futuro que resulte satisfactorio para todo el mundo del fútbol".

La reacción ante la resolución del magistrado Sánchez Magro tampoco se hizo esperar desde el ente que dirige Javier Tebas. Por medio también de una nota informativa, LaLiga mostró su "respeto" al dictamen a la par que aseguraba estar en "absoluto desacuerdo", motivo este por el que recurrirán el fallo. "Ante la sentencia publicada por el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid, LaLiga manifiesta su respeto pero absoluto desacuerdo con el fallo emitido y su intención de recurrir dicho fallo que impide la celebración de los partidos los lunes y viernes con base en una motivación que se considera no ajustada a derecho", recogía el escrito.

A la espera de ver qué sucede en las conversaciones y negociaciones futuras entre Laliga y la Federación Española de Fútbol, en caso de que no lleguen a un acuerdo, el juez dictó que será el Consejo Superior de Deportes (CSD) el que determine "la cantidad ajustada a las circunstancias y los hechos" que deberá abonar LaLiga a la RFEF para poder jugar partidos los lunes y los viernes.

¿partidos con público? En otro orden de cosas, Irene Lozano, presidenta del CSD, afirmó el martes en declaraciones a la cadena Cope que no se descarta la presencia de público en los estadios de fútbol al inicio de la próxima temporada así como de representantes de medios de comunicación en las once jornadas que quedan por disputarse en la presente campaña. "No está descartado en absoluto que la próxima temporada pueda haber público en los estadios. Ahora mismo, para retomar la temporada y terminarla, estaba claro que la mejor opción era trabajar en acabar a puerta cerrada. Pero hay que tener en cuenta que las garantías sanitarias, una vez que estemos en la nueva normalidad, ahora estamos en la desescalada, proceden de guardar la distancia social y llevar elementos de protección como mascarillas o pantallas", dijo. Asimismo, agregó que el empeño que tenemos desde el CSD es poder liderar y exportar un modelo de deporte seguro. Estamos trabajando en buscar ese otro deporte con garantías y una de ellas tiene que ser contar con público, por supuesto".

la actualidad

El basconia se somete a los test

Inminente vuelta a los entrenamientos. Los jugadores y cuerpo técnico del Basconia se sometieron ayer a los test del coronavirus como paso previo al regreso a los entrenamientos, un hecho que podría suceder el lunes de la próxima semana. La plantilla que dirige Patxi Salinas contará con las incorporaciones de Nico Williams y Adrián Trespalacios, procedentes ambos del Juvenil A, para la disputa del play-off exprés por el ascenso que le medirá ante el Portugalete, en principio, el 18 de julio.