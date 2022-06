Greg Lemond, tres veces campeón del Tour, padece leucemia

A Greg Lemond, de 60 años, aún se le recuerda por conquistar el Tour de Francia de 1989 en la crono de cierre de París. Superó a Laurent Fignon por solo ocho segundos en el final más trepidante e insospechado de la carrera francesa. Además de aquella victoria lisérgica, Lemond también se impuso en el Tour de 1986. Derrotó a Bernard Hinault, su compañero de equipo, y en 1990 superó a Claudio Chiapucci. Lemond entró en la historia de la Grande Boucle. El primer norteamericano en vencer en los Campos Elíseos. Lo hizo en tres ocasiones. Un americano en París.

Después de aquello llegó la era de Miguel Indurain al Tour y sus cinco victorias consecutivas. Lemond, que padeció un accidente de caza que a punto estuvo de costarle la vida y de inhabilitarle para el ciclismo, anunció ayer en un comunicado que sufre leucemia, si bien no se trata de un cáncer mortal.

"Quiero comunicar que me diagnosticaron leucemia mielógena crónica. Afortunadamente, es un tipo de cáncer que se puede tratar y es un tipo de leucemia que no pone en peligro la vida ni es debilitante. Había estado experimentando algunas semanas de fatiga que me llevaron a someterme a un chequeo que incluía algunos análisis de sangre. Tras una serie de pruebas y una biopsia de médula ósea, recibí mi diagnóstico formal el viernes pasado", explicó Lemond.

El exciclista comenzará esta semana con la quimioterapia. "Nadie quiere escuchar la palabra cáncer. Debería sentirme mejor en unas pocas semanas y en el futuro cercano, mi vida cambiará solo un poco, y me han dicho que en unos meses debería estar en remisión", añadió Lemond, que se enfrenta a otro Tour.