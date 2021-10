Gorka Izagirre vuelve al Movistar

Gorka Izagirre (Ormaiztegi, 34 años) vuelve a las filas del Movistar después de 4 años con un contrato que le une a la formación de Eusebio Unzué para las dos próximas temporadas.



Gorka Izagirre, quien dejó el Movistar para fichar por el Bahrain y posteriormente pasar tres temporadas en el Astana, se ha convertido en el quinto fichaje del equipo para el año que viene, tras los de Óscar Rodríguez, Max Kanter, Alex Aranburu y Oier Lazkano.



Su palmarés incluye nueve triunfos, entre ellos una etapa del Giro de Italia (2017)-, un Campeonato de España en línea (2018) o pruebas de nivel como el Tour de La Provence (2019) o el Gran Trittico Lombardo -actual Tre Valli Varesine-, en 2020.





?????? Un anuncio que nos hace una enorme ilusión. ¡Gorka Izagirre vuelve a casa! ? https://t.co/tm3fwJWboH



Extremely pleased to confirm Gorka Izagirre will be back to the Movistar Team with a two-year contract ? https://t.co/CfSgFrNuXh#RodamosJuntos pic.twitter.com/FjO7ZkLE2k