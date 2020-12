Eider Merino ficha por el A.R. Monex mexicano

Eider Merino se muda de casa en 2021. La ciclista vizcaina, una de las más brillantes del panorama estatal, vestirá la próxima campaña el maillot del A. R. Monex Women's Pro Cycling Team tras dejar la estructura del Movistar por el que fichó en 2018. Merino tratará de revertir un 2020 complicado para ella en su nueva aventura profesional en el equipo mexicano, que toma el relevo del Astana.

Merino, campeona de España en ruta en 2018 y 8ª clasificada en el Giro Rosa ese mismo año, anunció su fichaje en las redes social. "Después de mucho tiempo, por fin puedo decir oficialmente cuál será mi destino para este 2021. Después de un 2020 extraño para todos y especialmente malo para mí, afronto esta nueva etapa con más ganas e ilusión que nunca", expuso la ciclista vizcaina, que en el Estatal de ruta de esta campaña obtuvo el bronce.

Merino quiso agradecer a su exequipo el tiempo transcurrido en el mismo. "No puedo olvidarme y dar las gracias al Movistar porque me ha dado mucho y a mucha gente, que ésa me la quedo para siempre". Esa muestra de gratitud se extendió a su nuevo destino. "Y, cómo no, muy agradecida a @astanawomen, que este año pasa a llamarse A.R. Monex Women's Pro Cycling Team, por la confianza depositada desde el primer momento. Espero devolvérsela donde me toca, sobre el asfalto. Nos vemos por las carreteras", cerró Eider Merino.