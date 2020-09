No podía dar más

QUEDA muy poquito para París y era la última oportunidad de hacer algo en lo colectivo. Hemos hecho un gran trabajo como equipo y en ese aspecto estoy muy contento. Hemos apostado por la etapa, pero mirando siempre a la general con Mikel. Para nosotros contar con Caruso y conmigo adelante era un buen movimiento para lo que pudiera pasar. Una vez asentada la fuga, a falta de las dos últimas subidas, nos hemos quedado tres en cabeza. El primer puerto lo he podido aguantar a rueda, pero ya me sentía vacío. Kwiatkowski y Carapaz iban más fuerte que yo. Sabía que la etapa estaba complicada, pero tenía la esperanza de que Kwiatkowski se vaciara por Carapaz y que la última parte de la etapa fuera un uno contra uno. Sin embargo, una vez que hemos entrado en el último puerto puntuable del día, me he dado cuenta de que ambos estaban fortísimos. Kwiato marcaba un ritmo muy exigente que incluso le costaba seguir a Carapaz. Se ha salido. Casi en el mismo momento en el que me he quedado, he oído por el pinganillo que Mikel estaba atacando y que había gente sufriendo. He guardado todo lo que podía para esperar a Mikel y luego he tirado a tope para él. Hemos dejado atrás a Yates y Urán y Porte se ha salvado por los pelos. Ahora Mikel es quinto. Hemos dado dos pasos adelante en la general. Una pena no haber podido disputar más la etapa. He dado todo lo que he podido.