El Lointek Gernika cae ante el Araski en cuartos

El Araski superó todos los handicap que fueron surgiendo durante su partido de cuartos de la Copa de la Reina, como la presión de tener que jugar una prórroga sin sus referentes interiores y tras un importante desgaste físico, para imponerse a un Gernika que reaccionó para forzar la prórroga pero que terminó cediendo ante el buen planteamiento del rival (80-83).

Desde que ambos equipos saltaron a la cancha del pabellón salmantino se constató el deseo de lucha y la importancia de imponer el ritmo de juego y de tomar las riendas en el marcador y, para ello, se presentaba imprescindible hacerse fuertes en defensa, una faceta en la que comenzó a destacar el cuadro vitoriano.

De hecho, la capacidad reboteadora de Araski les permitía disfrutar de segundas opciones, ante un Lointek que comenzó por delante pero que fue perdiendo intensidad ante la barrera defensiva impuesta por las de Madelen Urieta y la buena circulación de balón y las rotaciones, que se tradujo en un 10-17 al término del primer cuarto.

Gernika no estaba dispuesto a bajar los brazos y dos triples parecieron meterle en el partido, pero el Araski no solo fue capaz de mantener el nivel defensivo, sino que se mostraba intratable en ataque, con una Barbee muy certera, con lo que la renta se amplió hasta los once puntos (20-31).

A pesar del tiempo muerto de Mario López, el Lointek Gernika no fue capaz de frenar el empuje de su rival, que dominaba todas las facetas del juego, especialmente, los rebotes, con una diferencia de 10 a 23 al descanso, de ahí que la renta se mantuviera en esos once puntos (20-41).

Tras la reanudación, y tal y como se podía prever, el Lointek Gernika aumentó la presión defensiva en busca de la remontada y surtió efecto, puesto que los 17 puntos de renta que llegó a obtener Araski, gracias a su dominio del rebote, se redujeron a nueve (42-51), lo que obligó a Madelen Urieta a pedir un receso.

Su equipo había perdido fluidez en el plano ofensivo, merced a esa mayor intensidad del Gernika que, además, encontró a Wojta para seguir recortando las diferencias hasta los cuatro puntos, aunque un último arreón de Araski antes de finalizar el tercer cuarto, dejó la ventaja vitoriana en ocho (50-58).

Pero quedaban diez minutos, y Gernika no estaba dispuesto a ceder la victoria, por lo que salió con todo para rematar esa reacción, con una seria defensa y unas jugadoras muy motivadas que, con un gran trabajo colectivo, dieron la vuelta al marcador (62-59), a falta de seis minutos para el final.

Araski pagaba la acumulación de personales de jugadoras determinantes en la pintura, pero seguía aprovechando el saber hacer de Asurmendi, que tiró de galones para volver a recuperar el control del marcador para entrar en un toma y daca entre uno y otro equipo que concluyó en empate (75-75) y, por tanto, en prórroga.

Y a pesar de que Araski tenía todo en contra, al perder por cinco faltas personales a sus "torres", Carrera y Seda, no solo fue capaz de contrarrestar el poderío de Milic en el juego interior, sino que demostró el temple necesario para hacerse con la victoria y, con ella, lograr el pase a semifinales.

Ficha técnica:

80- Lointek Gernika (10+20+20+25+5): Wojta (20), Ocete (8), Dietrick (9), Milic (23), Roundtree (4)- cinco inicial-, Nogaye Lo (4), Arrojo (9), Muño (1), Mazionyte (-), Naiara Díez (2).

83- RPK Araski (17+24+17+18+8): Izaskun García (-), Asurmendi (13), Carrera (8), Barbee (14), Seda (8) -cinco inicial-, Pardo (5), Quevedo (14), Tania Pérez (18), Van den Adel (3).

Árbitros: Lema Parga, Langa de Martín y García de Crespo. Eliminaron por cinco faltas personales a Seda y Carrera, del Araski.

Incidencias: Primer encuentro de cuartos de final de la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, disputado en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca ante unos 1.500 espectadores.