La prensa internacional se rinde a Jon Rahm

El triunfo de Jon Rahm en el US Open, el primer 'Major' de su trayectoria deportiva, acapara las secciones deportivas de los principales medios de comunicación del planeta, que ensalzan la figura del golfista de Barrika, quien se ha sobrepuesto al abandono en el Memorial tras dar positivo por covid-19 cuando ya palpaba el título con las yemas de sus dedos.



The New York Times: "Jon Rahm, con el drama a su lado en las últimas semanas, gana el US Open", titula el medio neoyorquino, que destaca que "en su primer torneo tras dar positivo por coronavirus, el español de 26 años, logró dos birdies en los dos hoyos finales para superar a Louis Oosthuizen y lograr su primer grande". La cabecera presenta la información con una imagen del barrikarra besando el trofeo que le acredita como nuevo vencedor del US Open.

L'Équipe: El prestigioso medio francés dedica un titular que dice lo siquiente: "Jon Rahm gana el US Open y regresa al número 1 del mundo". El titular es acompañado con las palabras: "Jon Rahm ha ganado este domingo el 121º US Open sobre el recorrido de Torrey Pines. El español consiguió dos birdies en los dos últimos hoyos para ponerse con -6 y arrebatarle el título a Louis Oosthuizen. Rahm recupera el número 1 del mundo después de ganar su primer grande".

ESPN: El medio estadounidense especializado en deportes estadounidense presenta la información del éxito de Rahm así: "Dentro de los 15 días de la montaña rusa de Jon Rahm camino del título del US Open", haciendo referencia a la desazón tras abandonar el Memorial y su recuperación física y anímica para afrontar el US Open. "El 5 de junio, cuando mandaba con seis golpes de diferencia en el Memorial, Rahm se encaminaba al hoyo 18 y le comunicaron que había dado positivo en coronavirus y que tenía que abandonar un torneo que posiblemente habría ganado al día siguiente. Permaneció en aislamiento hasta el día 12. Entonces, 8 días después, ya estaba en el hoyo 18 de Torrey Pines celebrando su primer grande y el primer título de un español en el US Open", destaca ESPN.

Daily Mail: La cabecera británica explica así el logro de Rahm. "Jon Rahm gana el US Open tras dos increíbles bridies en los hoyos finales de Torrey Pines para presentar una tarjeta de 67 golpes y superar a Louis Oosthuizen para lograr su primer grande". Al igual que los otros medios, recalca la capacidad de Rahm para levantarse del golpe moral sufrido en el Memorial. "Después de que le robasen la victoria en su último torneo tras dar positivo en coronavirus cuando lideraba con seis golpes de ventaja antes de la ronda final, Jon Rahm nunca se ha sentido mejor tras proclamarse campeón del 121º US Open".

Ten Golf: El medio especializado en golf también presenta en su portada la gesta de Rahm, titulada del siguiente modo: "Jon Rahm: definitivamente señalado por los dioses del golf". La cabecera repasa los éxitos del golfista vizcaino, que recordó a Seve Ballesteros y también al periodista José Manuel Cortizas, fallecido recientemente víctima del coronavirus. "Jon Rahm, el buen karma y la dedicatoria a Seve y Corti".

Golf Digest: El popular medio especializado reconoce el vínculo entre Rahm y el territorio estadounidense, donde ha crecido como golfista. La cabecera titula: "Justo donde le pertenece". Además, recalca la dinámica positiva del golfista de Barrika en Torrey Pines. "Los últimos actos heroicos de Jon Rahm en Torrey Pines le conducen al título del US Open, abriendo la puerta a que vengan más grandes títulos", señala. Además, hace mención al cambio de material de Rahm para la presente temporada, lo que aporta un valor añadido a su capacidad de adaptación.