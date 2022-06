Jesús María Sáez cierra su Trilogía del Este

La posibilidad de la guerra química y bacteriológica abrió el camino de la Trilogía del Este. Siberia fue la primera en aparecer y de ahí se pasó a Kazajistán, y a otro peligro de importancia: el nuclear. Pero es el momento de completar la saga y por eso ahora llega Moscú, y con esta nueva novela del escritor vitoriano Jesús María Sáez (Txusmi), la amenaza informática y tecnológica se pone sobre la mesa. "Es una novela de mucha acción, muy trepidante", apunta el autor, quien de momento descarta nuevos títulos dentro de este mundo generado por él partiendo de hechos reales, aunque lo hace con una sonrisa. Nunca se puede descartar algo del todo.

De momento, este tercer título se puede conseguir ya en la librería Mara-Mara y a través de Amazon, plataforma en la que el escritor ha encontrado un importante eco a sus diferentes historias. De hecho, Siberia no se hizo con la voluntad de ser el principio de una trilogía, pero viendo el gran éxito que tuvo y que los personajes permitían ser desarrollados, se optó por seguir la senda trazada.

En el caso de Moscú, son tres argumentos los que se cruzan. Por un lado, Masha debe realizar una última misión antes de abandonar el Servicio Federal de Seguridad: su objetivo es una célula dirigida por un hacker de primer nivel. Por otro, la teniente de la Policía Criminal de Moscú, Valeria Shevchenko, investiga el brutal asesinato de un oligarca ruso vinculado con el gas. Por último, en España, el excomisario Javier Galarreta intenta ayudar a un antiguo compañero ante un extraño suicidio producido en las Merindades de Burgos.

Así se construye un thriller policiaco y de espionaje que tomó forma hace año y medio aunque sea ahora cuando salga a la venta, coincidiendo con el conflicto en Ucrania. De hecho, entre las páginas ya se intuye que algo así podía pasar, aunque esté todo escrito tiempo atrás. A veces, realidad y ficción no están tan lejos, de eso no hay duda. Pero por encima de estas cuestiones, Moscú no deja de ser una novela, un título que, ante todo, busca entretener. "Quiero que sea de esos libros que acabas un capítulo, te dices que lo tienes que dejar porque hay que hacer otras cosas, pero te notes algo dentro que te llame a seguir un poco más porque quieres saber qué pasa justo después. Tiene que ser una novela entretenida, que te haga disfrutar, que te lo hayas pasado bien. O, por lo menos, es mi objetivo. Yo escribo para entretener", apunta Jesús María Sáez.

Lo dice consciente de que Moscú es dejar atrás la vida y las peripecias de unos personajes con los que lleva conviviendo los últimos ocho años, más allá de que en este tiempo haya publicado otros libros al margen de la trilogía. "Finalizar es decir ¡por fin lo he terminado! pero también ¡qué pena que lo he terminado!. Hay que tener en cuenta que son unos personajes que han evolucionado contigo", dice el autor, que no descartar usar en el futuro la fórmula de la trilogía con otras historias. De momento, eso sí, hay que acompañar la salida de esta nueva novela. "Me ha gustado mucho desarrollar este libro y cómo ha quedado".