El Papa recomienda el libro de Amets Arzallus e Ibrahima Balde

Miñan, y su versión en castellano, Hermanito, el libro escrito por Amets Arzallus que recoge la historia real del joven guineano Ibrahima Balde ha llegado a manos del mismísimo Papa Francisco, quien no ha dudado en recomendarlo para comprender la situación de los migrantes que cruzan el Mediterráneo.

ESTO ES LO MÁS IMPORTANTE QUE NOS HA SUCEDIDO. Ni siquiera por quién lo dice, sino por lo que dice. El Papa Francisco recomienda 'HERMANITO' para reflexionar sobre el drama de los refugiados.

Nacimos y publicamos libros para que pasen cosas así. pic.twitter.com/2U5GltwtoT — Blackie Books (@BlackieBooks) April 4, 2022

La recomendación literaria del pontífice se dio durante el regreso de su último viaje oficial a Malta en el que habló de acoger a los migrantes ucranianos sin olvidarse de los que huyen de África. "Al igual que Europa hace sitio generosamente a los ucranianos que llaman a la puerta, también lo debe hacer con quienes vienen del Mediterráneo. Hoy he estado en el centro de acogida de migrantes y las cosas que he oído allí son terribles, el sufrimiento de estas personas para llegar hasta aquí me emocionó mucho. Testimonios y sufrimientos que están en el libro que salió en español bajo el título de Hermanito", indicó el Papa Francisco.

Hermanito, publicado por la editorial Blackie Books, es la versión en castellano de Miñan, el libro de Susa Literatura en el que el periodista y bertsolari recoge la historia real de Ibrahima Balde desde su Guinea natal hasta su llegada a Irun en busca de su hermano.