Interesantes novedades en la cartelera teatral de Bizkaia

Algunas de ellas son piezas que se han estrenado recientemente y se hallan de gira para acercarse a espectadores interesados de otras localidades.

También hay piezas que se presentan por primera vez en los escenarios cercanos. Estas propuestas pueden tener un plus de notoriedad por aumentar la calidad de la oferta. Por esa razón, me referiré a ellas en primer lugar.





NOVEDADES



- Adiós, dueño mío. Tiene el mérito de recuperar a una extraordinaria autora del llamado de oro, María de Zallas. Además, trae una versión y una puesta en escena muy novedosa, bajo la dirección de la infatigable Magüi Mira. Está en el Teatro Campos Elíseos

- Decadencia. De Steven Berkoff. Bajo la dirección de Mario Gas. Interpretada por Maru Valdivielso y Pedro Casablanc. Expongo su autodefinición: Una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar'. Está en el Teatro Arriaga.

- Unisono. Se trata de una lectura -concierto. Es un espectáculo experimental en el que tres creadores polifacéticos actúan con la voz, la poesía, el sonido, las palabras y la música. Está en la sala La Fundición dentro del programa Loraldia.

- Mi nombre es Coque Malla. Se trata de una confesión musical. Un espectáculo que mezcla canciones con elementos teatrales, proyecciones e interpretación. El cantante desea destacar la influencia escénica de sus padres. Está en el Teatro Campos Elíseos.

- Migratzaileak, de la compañía Aukeran, estará en el Teatro Arriaga. Anima, de Amaia Elizaran y Liam O'Maonsai, en el Teatro Social de Basauri. La danza no puede faltar porque se halla muy atenta a las novedades.





GRAN INTERÉS

Ya he comentado arriba la existencia de otras numerosas obras que se aproximan a los teatros cercanos para facilitar su visión. Entre ellas, podemos destacar las siguientes: La Tarara, en el Teatro Barakaldo y Agurra en la sala BBK de Bilbao. Ambas están dirigidas por Agurtzane Intxaurraga. En el teatro Serantes, se presentan Fake, Begiari Tranpa y Cabezas de cartel. Hasta Durango, llegan LOF: Ladies on fight y El viento es salvaje. En el Teatro Campos Elíseos, Pareja abierta, Cómo conocí a mi suegra y Tupper XXX. En Arrigorriaga, Andoni Agirregomezkorta e Itziar Urretabizkaia representan Cinco minutos. En el Palacio Euskalduna, Dani Martínez interpretará su monologo No os preocupéis, ya lo digo yo. En Pabellón 6, se mantiene El rey desnudo y el chico muerto.

Está claro que hay mucho donde elegir.