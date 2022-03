Pedro Casablanc y Maru Valdivieso trasladan el sarcasmo de 'Decadencia' al Arriaga

Dos parejas formadas por tres aristócratas y un vividor que aspira a sacar provecho de sus debilidades son los protagonistas de Decadencia, la obra de teatro que ofrecerá dos funciones este fin de semana en el Teatro Arriaga. Pedro Casablanc y Maru Valdivieso serán los encargados de interpretar esta obra que parte de un texto original de Steven Berkoff, considerado un mago del humor negro, escrito en 1981. A través del montaje teatral adaptado por Benjamín Prado, los espectadores serán testigos de las situaciones cáusticas con las que se les provoca para obligarlos a reír por no llorar.

"Decadencia es un vómito, un grito desesperado contra la crisis económica de los primeros ochenta en la Inglaterra de Margaret Thatcher, un comedia marcado por el desprecio de las clases altas hacia las clases obreras", ha afirmado sobre la obra Casablanc, que además dirige la obra. Los protagonistas que salen al escenario son descritos como "clasistas y racistas, frívolos y desalmados; hipócritas, banales y egoístas". Por ello, "actúan como depredadores que no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen".

Según han descrito desde el Teatro Arriaga, Steven Berkoff es "un mago del humor negro y esta obra un espejo y una radiografía. En el primero se ve lo que nuestras sociedades ocultan de puertas para dentro. En el segundo las enfermedades morales que padecemos". De esa forma, plasma unos protagonistas con un humor sarcástico para quienes la ironía se refleja a modo de rabia. "No creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se quieran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra. No se seducen, se cazan. No se dan, se ponen precio. No se entregan, se venden, transforman sus cuerpos en una mercancía y solo llegan al placer a través del dolor, el abuso y la humillación. Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni cometer un crimen".

El Teatro Arriaga ofrecerá dos funciones de la obra el sábado 26 y el domingo 27, ambas a las 19.00 horas. Las entradas, con un precio de 12 a 25 euros, están a la venta en la web del teatro o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.