Ainhoa Arteta cancela su concierto con la Euskadiko Orkestra por consejo médico

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta, que tenía programada su participación en el Réquiem Alemán de Brahms en el próximo programa de conciertos de Euskadiko Orkestra, ha cancelado su compromiso siguiendo las recomendaciones de los especialistas médicos que le tratan en su recuperación. Según señala en su informe el médico que le operó y atiende su rehabilitación vocal, "la recuperación no está siendo todo lo rápida que parecía en las últimas semanas" y "desaconseja vivamente su participación en una obra de la exigencia vocal para una soprano como el Réquiem alemán".

"Debo transmitiros que he estado haciendo el mayor esfuerzo posible en los últimos días para conseguir llegar al estado vocal conveniente para abordar de forma adecuada y satisfactoria, también para la orquesta y para vosotros como público, estos conciertos. Lamentablemente no ha sido suficiente y el doctor que acompaña todo el proceso de mi recuperación vocal entiende que no debo asumir el riesgo de abordar una obra de esta complejidad vocal en este momento", señala la soprano.

Este programa de conciertos se celebrará los días 23 de marzo en Bilbao, 25 y 28 en Donostia, 29 en Iruñea y 1 de abril en Gasteiz. Euskadiko Orkestra está en este momento volcando sus esfuerzos en buscar una soprano que reemplace a la artista tolosarra.

A pesar de este contratiempo, Euskadiko Orkestra sigue adelante con el programa anunciado. A la espera de comunicar la soprano que sustituya a Ainhoa Arteta, el elenco se completará con el barítono islandés Johann Kristinsson (quien sustituye al inicialmente previsto Michael Nagy) y el director austriaco Georg Mark, grandes especialistas del repertorio germánico del siglo XIX.