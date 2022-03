El Azkena celebra sus 20 años con un cartel lleno de figuras imprescindibles

El Azkena Rock Festival regresa con fuerza para celebrar sus 20 años de historia abriendo el telón para las figuras clave del rock and roll y el mejor público del mundo. El pistoletazo de salida lo ha dado este jueves su promotora, Last Tour, desvelando los nombres que faltaban para completar el cartel de esta edición tan esperada, tras dos años de parón por el covid, que se celebrará el 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, con estos tres días repletos de directos imprescindibles.

Y es que a la larga lista de nombres emblemáticos ya anunciados donde destacan Patti Smith, The Offspring, Emmylou Harris, Social Distortion o Suzi Quatro, hoy se incorporan The Afghan Whigs, quienes ofrecerán una de sus contadísimas actuaciones en el Estado presentando nuevo disco, al que se ha sumado el guitarrista de Blind Melon, Christopher Thorn, en una confirmación muy especial para el festival, puesto que la última vez que Gregg Dulli estuvo en Mendizabala fue con Mark Lanegan, uno de sus grandes amigos y una de las más grandes pérdidas del rock de los últimos tiempos.

Jerry Cantrell, líder y fundador de Alice in Chains, se suma al aniversario de ARF en un hito muy especial puesto que estará por primera vez en el Estado en directo en solitario y con su primer disco en 20 años. Hiss Golden Messenger, uno de los principales referentes de la música americana independiente llegará también, con su primer concierto en el país desde su única visita en 2015, para presentar su nuevo disco.

Michael Monroe, legendario cantante de Hanoi Rocks, banda que fue una de las triunfadoras de ARF 2008, volverá a Mendizabala a deleitarnos con disco nuevo y su mítico spagat. También muy querido por estos lares, Israel Nash regresa con nuevo disco tras mucho tiempo sin actuar en el Estado. The Toy Dolls llegan a Gasteiz con la misión de repetir su memorable concierto de 2009, donde revolucionaron Mendizabala justo a la hora de irse a la cama después de un fin de semana agotador.



En este exquisito elenco de artistas, no podía faltar Riley Walker, uno de los cantautores más originales del momento, que destaca por sus originales melodías de voz y un sonido que se mueve entre el rock, el blues y la psicodelia. Supervivientes de la ola de metal alternativo de los 90, Life of Agony son una banda en plena forma liderada por Mina Caputo, una de las escasas artistas trans en el metal. Los reyes del psychobilly europeo, Mad Sin, se presentarán en Mendizabala para hacer gala de su nombre.

Algo que ha caracterizado siempre a Azkena Rock Festival es su capacidad de intercalar en un mismo cartel nombres míticos que han hecho historia en el rock con los nuevos nombres internacionales que darán que hablar en el futuro. En esta ocasión, no pueden faltar Adia Victoria, la compositora y vocalista que está ocupando un espacio destacado en la escena americana, apadrinada, además, por Jason Isbell o T-Bone Burnett; la joven promesa Morgan Wade, una de las voces que está firmando la música más interesante del nuevo country, comparada con Dolly Parton; y Dirty Honey, señalados como los sucesores de Guns N´Roses, y apadrinados por el propio Slash.

Esta celebración de 20 años al pie del rock and roll, no podía dejar de compartirse con destacadas figuras estatales como Soziedad Alkoholika, una de las bandas más importantes de la historia de Álava; los imprescindibles Morgan, con The river and the soul, disco valorado como uno de los mejores trabajos del año pasado por las prensa especializada; Ilegales, banda mítica y salvaje que cumple 40 años de carrera y no podía faltar, por tanto, a esta cita; y Delirium Tremens, banda de culto en Euskal Herria con una corta pero intensa carrera que vuelve 30 años después con los deberes bien hechos.





Estaban previstos dos años atrás y la promotora no quería quedarse "con las ganas ni ellos tampoco", así que recupera las confirmaciones de Dewolff y Robyn Hitchcock & Los Del Huevos Band, dos de los nombres más celebrados de nuestro perdido cartel de 2020.

Euskadi puede alardear de contar con una escena local de alto nivel en la que se encuentran grandes nombres como Vulk, que acaban de publicar Vulk ez da, un trabajo con el que han dado un nuevo salto en su ya meteórica carrera; Joseba Irazoki eta Lagunak es el proyecto personal de uno de los mejores músicos que ha dado esta tierra, guitarrista de Nacho Vegas, miembro fundamental de los míticos Atom Rhumba. En esta ocasión, Irazoki viene a ARF con nombre propio y una selección de músicos de primera fila en su formación; y, por último, se suma al cartel Nukore, banda gasteiztarra de metal y hardcore.

Por desgracia, los vaivenes de la situación sanitaria privarán alARF finalmente de la presencia en esta edición de L7, Reverend Horton Heat, The Marcus King Band y Shooter Jennings.



No se aflijan, pues este sentimiento no tiene cabida en Trashville, el lado más salvaje de Azkena Rock Festival, que vuelve con una caterva de las propuestas más selectas del frenopático del rock and roll. Encabezando el cartel, nada menos que Messer Chups, la banda de horror surf más importante del siglo XXI y anticipo de todo lo que puede suceder en Trashville; Klingonz, la veterana banda británica de psychobilly, una apuesta segura; La Perra Blanco, la artista de La Línea de la Concepción, una joya en Trashville; Oh! Gunquit, una banda inclasificable que solo se puede definir como un auténtico terremoto; Tiburona, autodenominadas "las sirenas del Manzanares", únicas en su especie; Lovesick Duo, que traen la atmósfera de los clubs estadounidenses de los años 40 y 50; Suicide Generation, velocidad, fuerza y conciertos caóticos? Sin duda, uno de esos descubrimientos que sólo da el Azkena y de los que se estará hablando mucho en el futuro; y el trío alavés Negra Cucaracha Terrorfolk, que desarrolla una atmósfera apocalíptica mezclando folk americano y el horrorpunk más sucio y más rápido.

"Queremos agradecer una vez más al público fiel donde se unen quienes aún conservan la entrada adquirida en 2020 con quienes se suman ahora porque ven que por fin se acerca el momento de disfrutar de verdad. Y así es. Estamos deseando vivir de nuevo el Azkena Rock Festival en toda su intensidad, con el tercer día extra porque hay mucho que celebrar con toda la comunidad azkenera después de 20 años de rock and roll en directo y el reencuentro con el mejor público del planeta en nuestro añorado Mendizabala", destacan desde Last Tour.

Las entradas para el camping, ubicado muy cerca del recinto, tienen un precio de 15 euros por cuatro días de estancia. Los bonos de tres días se mantienen al precio de 145 euros y el bono + camping a 160 euros más gastos. Las entradas de día saldrán a la venta el lunes, a las 9.00 horas.



The Offspring - Fu Manchu 30th anniversary - Morgan - The Toy Dolls - His Golden Messenger- Morgan Wade - Dirty Honey



The Afghan Whigs - Social Distortion - Soziedad Alkoholika - Dive- By Truckers- Jerry Cantrell - Life of Agony - Ilegales - Delirium Tremens - Adia Victoria - Mad Sin - Chuck Prophet and The Mission Express- The Faihless - Nukore

Trashville: Killingonz - La Perra Blanco -Lovesick Duo -Tiburona



Patty Smith and Band - Emmylou Harris - Suzi Quatro - Michael Monroe -Black Mountain- Ryley Walker- Israel Nash -Daniel Romano´s Outfit - Robyn Hitchcock y Los del Huevos Band - Dewolff - Vulk - Joseba Irazoki eta Lagunak- Wicked Wizard