Chill Mafia firma 'Irabazi arte', el tema de la serie homónima de EITB

El sello vasco Oso Polita proveerá del resto de canciones que sonarán en el proyecto

Justo una semana antes de su estreno en ETB, el próximo viernes 11, el sello Oso Polita ha dado a conocer hoy Irabazi arte, canción firmada por varios miembros del grupo navarro Chill Mafia y que es el tema principal de la serie juvenil homónima centrada en el mundo del fútbol femenino. Además de este tema, que tiene visos de convertirse en uno de los favoritos de la juventud euskaldun en 2022, el sello vasco proveerá del resto de canciones que sonarán en la serie, firmadas por Zetak y Bulego, entre otros grupos.

Integrantes de Chill Mafia firman el tema principal del próximo fenómeno televisivo Irabazi arte, que acaba de darse a conocer –todavía no íntegro– y lo firman varios miembros del polifacético e incatalogable grupo navarro Chill Mafia. Esta serie juvenil tiene visos de convertirse en el próximo fenómeno televisivo juvenil en Euskal Herria.

El tema principal de la serie, que sonará en la cabecera de cada episodio y lleva su mismo título, ha sido compuesto por Beñat (Kiliki Frexko), Irene y Suneo, integrantes de Chill Mafia, uno de los colectivos más rompedores de 2021. Sobre una base downtempo, el tema resume en su letra todos los valores que representa la serie, que cuenta con el protagonismo de actores y actrices como Sua Enparan-tza, Ane Iturrate, Nahia Sillero, Ane Garmendia, Ainhoa Azpitarte, Joana Garitano, Ibai Ugarte y Ander Rovira.

La canción es fiel al repertorio de esta banda de Iruñea, que no ha publicado todavía un disco grande sino multitud de singles, canciones como Ay ke emoción, Kolakao, Gazte arruntaren koplak, Doraimon o Zure kebaka, que combina con gracia y carencia de prejuicios sonidos urbanos, hip hop, reggae, r&b y folk euskaldun a través de la bertsolaritza y las coplas.

Además de la canción firmada por Chill Mafia, la banda sonora de la serie estará repleta íntegramente de referencias del sello discográfico vasco Oso Polita. Zetak, Chill Mafia, Bulego, Ezpalak, Bengo, Venturi, Omago, Plágaros, Hakima Flissi y First Girl On The Moon son los artistas de la discográfica que acompañarán a las jugadoras del equipo de fútbol de la serie Irabazi arte a ganarle el partido a las barreras sociales a partir del 11 de febrero, fecha del estreno del primer capítulo en Euskal Telebista.

Serie juvenil Siguiendo la estela de la exitosa serie Go!azen y dirigida a un público adolescente, esta ficción plantea "un relato de empoderamiento femenino a través del deporte situando en primer plano valores como la amistad y la sororidad, además de los retos intrínsecos a la adolescencia con una importante presencia de la música como acompañamiento emocional a todo ello", según avanzan desde EITB.

La serie gira en torno a un equipo de fútbol femenino, y a través de las y los protagonistas abordará temas y valores que tratarán de reflejar la realidad que se vive en el mundo del fútbol y en el deporte en general: el empoderamiento de la mujer, las relaciones entre adolescentes y progenitores, la familia y, en general, los retos a los que se enfrenta la juventud de hoy en día.

Hitza

Ametsik ez duena ez da oraindik bizi

eta zergatik ez bizi ametsa dena

arazoak gainditzeko ez da regaterik

alabantzarik ez du behar argia duenak

Ez gara soilik talde bat

haragia baino geihago gara

lau aingeru ta bost basapizti baina

gorrotoak ez du zer eginik

Irabazi arte

Oztopo guztiei sartuko diet gola