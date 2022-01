El filme de Ruiz de Azúa, en Panorama de la Berlinale

La película Cinco lobitos, ópera prima de la vizcaina Alauda Ruiz de Azúa, es uno de los títulos que incluye este año la sección Panorama de la Berlinale. Dicho apartado ofrece este año "un viaje desenfrenado por el cine contemporáneo" con "películas que denuncian a élites corruptas, diseccionan estructuras familiares endurecidas y tóxicas y que nos llevan a lugares de resistencia y reconciliación", señaló ayer martes la organización del festival. "Median entre el pasado y el presente y observan la interacción entre el individuo y la sociedad. A la vez desarmantes, crueles, divertidas y amables, son sobre todo una cosa: están hechas para la gran pantalla", agregaron.

En Cinco lobitos, Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero de Euskadi, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. La película, protagonizada además por Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante, habla "de forma delicada del rol transgeneracional de las mujeres como cuidadoras".

El festival se celebrará en formato presencial, aunque reducido debido a la pandemia, con un aforo limitado al 50% de su capacidad en las salas de cine, uso obligatorio de mascarilla y con el acceso restringido solo a personas vacunadas con la pauta completa y un test negativo adicional.