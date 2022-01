Editan una guía que recoge el estudio del cómic

La Universidad del País Vasco ha publicado la obra Komikiak aztertzeko gida bat, una guía con forma de cómic que recoge, de forma introductoria, los principales aspectos relacionados con el estudio de los cómics, explicando su lenguaje, producción, métodos de distribución, campos de investigación y tradiciones y géneros que se han desarrollado, entre otros aspectos.

La guía se presentó ayer jueves y utiliza un formato que no es nuevo, según explicó el coordinador del proyecto, Josean Morlesín. En este sentido, destacó que "en los últimos años ha habido una amplia producción de trabajos de investigación materializados en forma de cómic y no proceden únicamente del espacio artístico". "El cómic es ahora un campo de investigación, pero también un campo de comunicación", ha remarcado. La edición en euskera de esta guía, editada originalmente en inglés por la red de investigación Oxford Comics Network del Centro de Investigación TORCH (The Oxford Research Centre in the Humanities) de la Universidad de Oxford, se ha realizado bajo la coordinación del grupo de investigación LAIDA, Literatura e Identidad y ha sido publicada por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Josean Morlesín Mellado, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación LAIDA Literatura e Identidad, se ha encargado de los dibujos. El libro se dirige a un público del ámbito académico pero también a aquellas personas que deseen conocer más sobre el medio del cómic.