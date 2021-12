El legendario James Taylor actuará en el Euskalduna en 2022

Justo cuando se cumplirá una década de la visita a Bilbao del mítico cantautor James Taylor (Boston, 1948), intérprete de clásicos como Fire and rain, Handy man y California on my mind, regresará a Euskalduna Jauregia con un concierto que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre del año que está a punto de entrar en nuestras vidas. Ya están a la venta las entradas para ver a Taylor, Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos y vendedor de más de 50 millones de discos.









El galardonado músico y cantante norteamericano visitará Bilbao en su próxima gira europea con un exclusivo concierto en Euskalduna Jauregia, en el que estará acompañado por su All-Star Band y que tendrá lugar el 22 de septiembre. Las entradas para disfrutar del recital de este icono del folk y el soft rock de los años 70 están ya a la venta a través de su página web www.jamestaylor.com y www.euskalduna.eus.

Taylor es uno de los grandes. A fuerza de ser esquemático, cuenta con la Medalla Nacional de las Artes de su país, entregada por Obama, ha vendido más de 50 millones de discos tras llevar el folk melódico a lo alto de las listas en los 70 y escrito o cantado clásicos como You've got a friend, Handy man, Carolina in my mind o Fire and rain. Sus canciones han ejercido una profunda influencia en los compositores y amantes de la música en todos los ámbitos de la vida en las últimas cinco décadas.

Un clásico



Ecologista convencido, Taylor, a quien apoyaron The Beatles en los inicios de su carrera a finales de los años 60, llegará a su gira europea con un último disco publicado hace ya dos años, el 18º disco de su carrera, American standards (Universal), que incluye canciones míticas como Moon river, Ol' man river o God bless the child, popularizadas por el cine, los musicales y autores como Billie Holiday, Frank Sinatra, Elvis Presley o Ella Fitzgerald.

Son "canciones con las que crecí", explica el músico de 72 años, que las viste con una producción emotiva pero sencilla, con ecos de folk, jazz, bossa, country y swing. En sus conciertos más recientes sus éxitos copan casi la totalidad de su repertorio, clásicos de la música popular como Country road, Fire and rain, Sweet Baby James, Steamroller, Up on the roof, You've got a friend o Copperline.