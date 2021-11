La importancia de los festivales teatrales

Los festivales teatrales, en sus diversos géneros, suelen florecer en el otoño. Al revés que las hojas de los árboles. Tienen numerosas ventajas. Traen novedades en la programación. Se acercan obras que son difícil de ver. Y, en poco tiempo, puedes recibir un panorama de las producciones del momento.

En este fin de semana, confluyen varios festivales en distintos momentos de su desarrollo. Unos finalizan. Otros arrancan. Y algunos se mantienen en el tiempo. Comenzaremos por los que terminan, por la urgencia de aprovechar sus últimas propuestas.



SERANTES

El Festival de teatro de Santurtzi, que se está desarrollando en el teatro Serantes, cierra se edición número 42, con una oferta abundante y variada. Ofrece una versión de Tartufo, producida por Focus y dirigida por Ernesto Caballero. Tiene numerosos atractivos. Uno no menor es el protagonismo de Pepe Viyuela. Never More, tiene un planteamiento muy diferente. Trata del hundimiento del Prestige y los problemas ecológicos que causó. Vidas enterradas también tiene un contenido de denuncia. En este caso, el objetivo son las muertes ocurridas durante la guerra civil y los enterramientos en las cunetas.



TITERES

Otro festival que termina este fin de semana es el de Títeres de Bilbao. Sus últimas propuestas mantienen el alto nivel. La compañía Bambalina Teatro de Valencia, propone Cucu. Los de Antama Pantahou traen Strings of Music. La compañía Cero en conducta se atreve con La última danza de Brigitte. Y Gorakada representa, en euskera, El hombre que plantaba árboles. Esta actividad se completará con la realización de talleres y la visita a la exposición de caretas y máscaras del mundo.



DANTZALDIA

Un festival que todavía continúa es el Internacional de Danza contemporánea que organizan desde la Fundición. La propuesta de esta semana es un plato fuerte. Dos premios nacionales de danza, Daniel Abreu y Dácil González, están presentes con la pieza La desnudez. Con ellos está el músico Hugo Portas. Apuntan la idea de la polaridad y el viaje desde la muerte del amor. Estarán en el Azkuna Zentrum.

En la sala de la Fundición, Belén Maya y Fernando López, darán una conferencia bailada sobre el flamenco. La titulan Y después.



MÁS PROPUESTAS

El mundo teatral no termina en los festivales. En el Teatro Arriaga, también hay danza. Estará presente el coreógrafo cubano Carlos Acosta y presentará Evolución. En Pabellón 6, siguen agotando el aforo con Tratando de hacer obra que cambie el mundo. Parece que lo van a conseguir. En Ermua, ofrecen Úniko. Hasta el Teatro Social de Basauri se acercan Miren Gastañaga y Eneko Sagardoy con Maitasunaren itxiera. En Getxo, ofrecen el extraordinario musical de la compañía Vayven Yo, la peor de todas, y también El flautista de Hamelin.



TODAVÍA MÁS

En el teatro Campos Elíseos, como siempre, tienen una oferta muy variada: Habrá un Tributo a el rey león 2. Pablo Ibarburu presentará su Hora. Miguel Maldonado y Facu Diaz ofrecen No te metas en política.

En el Palacio Euskalduna, tienen la Gala Espace Bizkaia Dantza y Cantajuego: Yo te extiendo mi mano. Y también quedan algunas representaciones de Cavallería rusticana y Pagliacci, dentro de la temporada número setenta de la ABAO.