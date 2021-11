Ópera, danza, texto, circo, títeres... todo teatro

Con este titular, deseo expresar la constatación de que, en las carteleras teatrales de este fin de semana, están presentes todos los géneros escénicos. Los he enumerado. Se hallan la ópera, el teatro de texto, la danza, el circo, los musicales clásicos y modernos, las novedades performáticas. No faltan ni los festivales, que agrupan propuestas de interés. Los títeres aportan del punto de diferencia. Nos toca ir concretando por partes.



ÓPERA



Dentro de la temporada de la ABAO número setenta, se ofrecen dos joyitas para paladares exquisitos. 'Cavallería rusticana' y 'Il pagliacci'. Se suelen representar juntas por su escasa duración. Son muy populares, aunque no estén firmadas por los compositores más ilustres, La primera, que se debe traducir como 'Caballerosidad rústica', es de Pietro Mascagni. Está dentro de verismo. Dos películas han aumentado su fama: 'El padrino III' y 'Toro salvaje'. La segunda, de Ruggero Leoncarvallo, emociona por la desgracia de un entrañable payaso, en clave de comedia del arte.



MÚSICA



Alguien me dirá que no es estrictamente teatro. Y le doy la razón. Pero voy a incluir tres citas musicales. 'Stabat mater' del checo Antonin Dvorak por el orfeón donostiarra en el Teatro Arriaga de Bilbao. Y a la actriz y cantante Ute Lamper con su 'Rendezvous with Marlene'. Es Marlene Dietrich. Recuerda los años del cabaret de Berlín. En Musikabarri de Getxo. Órgano Gaua 2021. Fusión de órgano y música electrónica. Con los organistas Iñigo de Peque y Mikel Ansola, y el especialista en música electrónica Aitor Etxebarría.

SERANTES



El festival de teatro de Santurtzi mantiene su oferta múltiple para este fin de semana. Anotad. 'El viaje a ninguna parte' de Fernando Fernán Gómez, dirigido por Ramón Barea. 'El viento es salvaje', escrito y dirigido por Ana López Segovia. La joyita artesanal titulada 'Conservando memoria' y el espectáculo familiar 'Tarzán en el diván'.

DANZA, CIRCO, HUMOR



En el teatro Barakaldo, se pone la variedad atractiva. Hay un estreno de danza. Con elementos polifacéticos. Se puede definir como un espectáculo tragicómico. Se acerca a una velada de lucha libre femenina. Se titula 'LOF-Ladies en light'. La creación y los textos son de Eva Guerrero.

En ese mismo teatro, también hay circo. El espectáculo se llama 'Suspensión'. La idea y la dirección es de Jorge Silvestre. El riesgo, el movimiento y la emoción son los ingredientes. Recordad esta frase. 'Hacer malabares con la masculinidad'.

En el teatro social de Basauri, se pone el humor unido a la música. Más en concreto, las canciones irónicas. Está Pepín Tre, con 'Verdades como puños'. Ha sido definido como el Groucho Marx en castellano.

CAMPOS ELÍSEOS



En el Teatro Campos Elíseos, El locutor de radio J.A. Abellán se pasa al teatro con un monólogo titulado 'Mi vida es un show'. Y para contraste, se ofrece también 'Gran Hotel de las reinas', un espectáculo drag de lujo y fantasía.

PABELLÓN 6



En el llamado territorio teatral alternativo, Pabellón 6 mantiene su ultimo estreno titulado 'Tratando de hacer una obra que cambie el mundo'. Intervienen cuatro actrices. Merecen vuestra atención para comprobar si lo consiguen o no.

TÍTERES



Un acontecimiento destacado. Este fin de semana, se pone en marcha el festival internacional de teatro con numerosas propuestas para adultos y para jóvenes. Los espectáculos tendrán lugar en diversos locales. Uno de ellos es la sala La Fundición. Allí estos días, estará la compañía Bambolina teatre, con 'Quijote'. Y Andrea Diaz Reboredo, con 'M.A.R.'.