Ed Sheeran y Rafa Nadal, protagonistas de Los 40 Music Awards 2021

Numerosos artistas del panorama musical nacional e internacional se dieron cita en el Velòdrom Illes Balears de Mallorca, que acogió ayer por la noche la decimosexta edición de Los 40 Music Awards, anteriormente Premios 40 Principales.



En ella, se premió a cantantes como Ed Sheeran, Sebastián Yatra, Ana Mena o Aitana, entre otros.



La gala, presentada por Tony Aguilar, Dani Moreno y Cristina Boscá, se abrió con la actuación de Hombres G, que fueron galardonados con el Golden Music Award a toda su trayectoria musical.



Otro de los que se llevó un Golden Music Award a casa fue el tenista Rafa Nadal por su trayectoria deportiva y su labor solidaria. El mallorquín afirmó que le hacía "especial ilusión" recoger el premio en su tierra.





Ganadores de la noche

Artistas internacionales

Actuaciones de la noche

Uno de los premios más importantes de la gala, el de mejor artista nacional, fue paraEl madrileño, que no pudo acudir a Mallorca, mostró su agradecimiento a través de un vídeo.El premio a mejor álbum del año se lo llevó 'Vértigo', de. El músico quiso dedicar su galardón a todo el sector sanitario: "Sin ellos esto no sería posible".Si 'Vértigo', de Pablo Alborán, fue elegido disco del año, 'Portales', de, resultó ser la canción del año.El ex vocalista de 'El canto del loco' dio las gracias al público fiel que asiste a sus conciertos y que no ha devuelto las entradas durante la pandemia.El momento más reivindicativo de la noche fue cuandoreivindicó el papel de las mujeres al recoger su premio a mejor videoclip del año por 'La niña de la escuela'. "Os admiro, os quiero, os respeto. Sois todas increíbles", declaró en referencia a sus compañeras de profesión.Por otra parte,fue elegido como artista revelación nacional,fue la ganadora del premio 'Del 40 al 1' yse llevó el galardón a mejor directo.Sin duda, el gran vencedor de la noche fue, que se llevó cuatro premios, todos en los que estaba nominado. Así pues, fue elegido como mejor artista internacional, mejor directo, mejor videoclip y canción del año por 'Bad Habits'.La cantante británicafue nombrada como artista revelación internacional y el músico alemánfue elegido como mejor productor dance. Finalmente, el premio de mejor álbum internacional fue para para la artistapor 'Sour'.Por otro lado, en la categoría latina,se llevó dos galardones: a mejor artista latino y a mejor videoclip por 'Pareja del año'.Otros dos premios ganó también el puertoriqueño: a mejor artista urbano y canción latina por 'Todo de ti'. Su pareja, Rosalía, fue la encargada de entregarle uno de los premios.Por último,fue elegida como mejor artista latina revelación.En una gala como esta, no podían faltar las actuaciones musicales. Así, se pudo escuchar al multipremiado Ed Sheeran cantar dos de sus éxitos actuales, como sonAitana fue una de las artistas que más veces se subió al escenarió, al interpretar su singley sus colaboraciones, con Zzoilo, y Pablo y Álvaro de Luna respectivamente.Además, Ana Mena puso a bailar al velódromo con su, canciones que interpreta junto al italiano Rocco Hunt.Pero hubo muchos más. Álvaro Soler, Lola Índigo, Topic, Griff, Beret o Dani Martín, entre o otros.Si no pudieste seguir la gala en directo, la puedes revivir aquí.