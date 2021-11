La vocalista de Zea Mays, Aiora Renteria, anuncia que padece cáncer

La cantante y compositora de Zea Mays, Aiora Renteria, ha anunciado este domingo que ha decidido alejarse "durante un tiempo" de los escenarios tras ser operada de urgencia por un cáncer de útero.



Segím ha asegurado la vocalista en la cuenta del grupo "todo ha ido bien. Aún así, he decidido alejarme durante un tiempo de los escenarios, poniendo mi cuidado personal en el centro", indica.



La cantante de Zea Mays ha agradecido todo el apoyo que ha recibido y ha señalado que la música, a la que califica de "compañera de viaje", también "está siendo una cura fundamental".



"La vida -dice en su mensaje- es un cambio continuo y como grupo nos toca adaptarnos a una nueva situación. El cuerpo que me sostiene y me da fuerza encima del escenario me ha pedido prioridad", señala la cantante que lidera la banda bilbaina formada en 1997.