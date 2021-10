La Sala Rekalde muestra 'Las siete ventanas' de Idoia Montón

La Sala Rekalde de la Diputación Foral de Bizkaia muestra hasta el 27 de febrero de 2022 la exposición de Idoia Montón titulada Las siete ventanas. La diputada de Euskera, Cultura y Deporte Lorea Bilbao ha presentado junto a la artista la nueva exposición, que después viajará al MARCO de Vigo, uno de los museos referenciales en el desarrollo y evolución del arte contemporáneo. La muestra se intercambiará con la propuesta expositiva del artista gallego, Manuel Quintana Martelo.

"De esta manera, Bizkaia y Vigo acortan distancias y establecen puentes de cooperación siempre beneficiosos para ambas partes. La exposición producida por la Sala Rekalde es la muestra más completa realizada hasta ahora en torno al trabajo de Idoia Montón, una de las artistas vascas más singulares de la escena artística contemporánea", ha explicado la diputada Lorea Bilbao. La muestra reúne 90 trabajos que ha realizado esta creadora desde 1990 hasta la actualidad, entre pinturas, esculturas, collages...

Idoia Montón (Donostia, 1969) ha titulado la exposición Las siete ventanas, "porque para mí, como pintora, la vida está llena de ventanas; se convierten en un mundo, ya sea el mundo de lo pequeño, si miramos hacia el suelo aparecen cosas, reflejos, o si partes de la literatura o la historia, se presenta la ventana de la mente. El mundo contiene múltiples ventanas a las que el pintor se asoma: las siete miradas, las múltiples maneras de observar con la atención que requiere la pintura, también mis siete ventanas de Bilbao, ciudad en la que he vivido más de 15 años", explica Idoia Montón, cuya obra se encuentra en museos como el Bellas Artes de Bilbao o Artium de Gasteiz.

Sus obras son sencillas y complejas a un mismo tiempo, pero siempre se mueven en el campo de la pintura. Porque Idoia Montón se considera ante todo pintora, "aunque empecé con la escultura, porque tenía como profesor a Ángel Bados en Arteleku, pero de una manera natural, esa escultura intentaba ser plana y me fui acercando a la pintura. A lo largo del tiempo he ido incorporando una serie de recursos. He ido cambiando el lenguaje para enriquecer mis herramientas a la hora de construir una imagen", confiesa la artista vasca. Una magnífica exposición que ofrece una oportunidad única para conocer el trabajo de una de las creadoras vascas más interesantes de la actualidad.