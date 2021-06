Darío Urzay, Damaris Pan y Peio Aguirre, premios Gure Artea 2021

"Siempre he estado desenfocado porque me he movido mucho, y para estar en el foco hay que estar quieto", reflexiona el artista bilbaino Darío Urzay, que en la extraña quietud de la pandemia ha sido galardonado con el premio Gure Artea 2021 junto a Damaris Pan y Peio Aguirre. Estos tres vizcainos recibirán el premio más importante que se concede en Euskadi en el ámbito de las artes plásticas y visuales en diferentes categorías: Darío Urzay será premiado en la categoría Reconocimiento a la categoría artística, Damaris Pan en el de Reconocimiento a la actividad creativa y Peio Aguirre el de Reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

Los galardones se han anunciado hoy en un acto celebrado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística, ha detallado que los premios se entregarán en otoño, en un acto presidido por el lehendakari. "Espero que la situación se de mayor seguridad y tranquilidad entonces", ha deseado. "Queremos destacar la importancia y la repercusión que tiene la creación en nuestra sociedad y cultura, reconociendo y premiando la labor de nuestros artistas en nombre de la sociedad", ha señalado. Además, ha apostado por que los premios sean "una forma de fomentar" la presencia su obra "en la retina de los ciudadanos que formamos esta sociedad", ya que ese es el "el mayor y el más merecido reconocimiento".