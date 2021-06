La BOS celebra sus 100 años rodeada de amigas y amigos

El 8 de marzo de 1922 la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dirigida por Armand Marsick, ofreció su primer concierto en el Teatro Arriaga. La BOS cumple la próxima temporada su primer centenario, con una intensa vida musical, que ni siquiera la pandemia ha conseguido acallar.

A lo largo de su historia ha sabido rodearse de compañeros de viaje de gran prestigio, como Ravel, Sorozábal, García Asensio, Guridi o Markevitz, que actuaron como directores invitados, y Rubinstein, Rostropovich, Yepes y Pogorelich, entre otros muchos solistas. Y otros más recientes que han tenido especial relevancia como el director y pianista Christian Zacharias, el pianista Joaquín Achúcarro, el violinista Asier Polo, la pianista Gabriela Montero o el maestro Günter Neuhold, director titular de la BOS durante seis años (2008-2013), que no quieren perderse este especial aniversario y han confirmado ya su asistencia.

Los amigos y amigas no pueden faltar en las grandes celebraciones. Por ello, la temporada 2021-22 de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) condensará en sus 17 conciertos los 100 años de historia de la agrupación musical y tendrá como principales protagonistas al compositor vasco Mauricio Ravel y aquellas personas que han hecho posible su viaje de un siglo hasta la actualidad. Además, se quiere dar un gran protagonismo muy especial a las mujeres, por lo que se ha programado música de seis compositoras.

La nueva temporada, que arrancará el 30 de septiembre, ha sido presentada por la diputada foral de Euskera y Cultura y presidenta del patronato de la BOS, Lorea Bilbao, el director general de la orquesta, Ibon Aranbarri, el director técnico, Borja Pujol, y el director artístico, Erik Nielsen. Junto a ellos, ha estado también la getxotarra Isabel Urrutia, que estrenará su composición Utopias, dedicada a la BOS en su centenario, precisamente en este primer concierto de la temporada.





TRANSMISORAS DE LA PASIÓN



En su intervención, Lorea Bilbao ha detallado también que en la próxima temporada las mujeres "tendrán gran protagonismo, subrayando el importante papel que tienen en la música, como compositoras, solistas, directoras, aficionadas y como transmisoras de la pasión por la música".

Según destacó la diputada, también tendrá protagonismo el compositor vasco, "quizás más universal de todos los tiempos, y que ha sido clave en la historia de esta orquesta: Ravel".

La ABAO es también una gran aliada de la sinfónica, ya que la BOS lleva trabajando con la Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera más de 70 años. Una relación estrecha que se verá reflejada en la nueva programación, según anunció Lorea Bilbao.

Al mundo de la voz en la orquesta se va a dedicar un abono temático, con cuatro conciertos: la voz en Bizkaia, representadas por la jóvenes voces de Vanessa Goikoetxea y San Juan Bautista Abesbatza; la celebración de los dos grandes colosos de la ópera europea con el barítono Lester Lynch encarnando algunos de los principales roles de Verdi y Wagner; el diálogo con otras tradiciones musicales, representado en la voz de Amancio Prada acompañado por la coral Ondarreta; y un formato que se ha hecho ya tradicional en la BOS, la ópera en concierto, con la interpretación del Acto III de Siegfried, interpretado por grandes voces wagnerianas.

Un centenario en el que no podía faltar tampoco un programa especial dedicado al Palacio Euskalduna, sede habitual de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Para hacer sonar el magnífico órgano Karl Schuke instalado en el auditorio se contará con la figura más relevante en el mundo del órgano en los últimos años, Cameron Carpenter. Además, entre los solistas que participarán en la nueva temporada destaca la jovencísima pianista Alexandra Dovgan, que con tan solo 13 años se sube a los escenarios de todo el mundo dejando anonadados a músicos y público con su talento musical.

Lorea Bilbao ha expresado también su deseo de que este año todos los aficionados a la música se vuelvan a encontrar en salas de conciertos y ha anunciado también que habrá sorpresas en la programación de la nueva temporada en torno a la fecha del centenario, de las que se informará próximamente.

El director titular de la BOS, Erik Nielsen, también ha deseado que el público llene de nuevo el auditorio del Euskalduna porque la orquesta "necesita a su público". Nielsen también ha revelado que los conciertos cancelados en 2020 tras declararse el confinamiento por la pandemia del covid-19 se recuperarán este año.

Por su parte, el director general de la BOS, Ibon Aranbarri ha anunciado también que durante los 7 primeros conciertos, se programará una tercera función matinal a la espera de que la mejoría de la situación sanitaria permita la ampliación de los aforos en la segunda mitad de la temporada. "Comenzaremos la temporada con plantillas de músicos algo superiores a las actuales. Nos iremos adaptando a las circunstancias, según vayan concretándose", explicó Aranbarri.

La duración de los conciertos se mantendrá igual que este año y la presencia de músicos en escena se ampliará hasta los 60 instrumentistas. En la actualidad, la BOS cuenta con 1.700 abonados.

COMPOSITORAS



Isabel Urrutia es una de las seis compositoras de las que se programará música la próxima temporada, junto con la de Louise Farrenc, Clara Schumann, Fanny Hensel-Mendelssohn, Sofia Gubaidulina y Madeleine Dring. La creadora getxotarra participará en el concierto de apertura de la temporada, que Nielsen ha definido como un homenaje al público de la BOS y a la música hecha en Bizkaia. Isabel Urrutia ha expresado su "ilusión y orgullo" porque su última obra vaya a ser interpretada por la BOS y por poder participar en la temporada del centenario de la orquesta bilbaina.

"El título de mi obra Utopías no tiene referencias musicales, lo creé cuando se declaró la pandemia del coronavirus porque en ese momento no sabía si se iba a poder estrenar alguna vez pero, por fortuna, mi obra no va a quedar en una utopía, sino que va a ser estrenada", explicó la compositora.