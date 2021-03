Extremoduro suspende de nuevo el concierto de Bilbao

El grupo Extremoduro ha anunciado un nuevo aplazamiento de su gira de despedida, que tenía previsto recalar en ocho ciudades del Estado. El concierto de Bilbao estaba previsto para el 17 de julio en Kobetamendi.



"Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser", ha afirmado Robe Iniesta en un comunicado.





Nuevo comunicado de Robe sobre la gira:https://t.co/k8JTgYqN4B — Oficina Extremoduro (@Oficina_Extremo) March 17, 2021

REEMBOLSO DE LAS ENTRADAS DE EXTREMODURO

Iniesta ha recordado que la gira, primero al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021.Así, ha subrayado quepara 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer."No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle,si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido", ha señalado.Respecto a las, Iniesta ha señalado que el grupo confía en que la empresa promotora, Live Nation, "no ponga ningún problema" paraAsimismo, el músico placentino ha anunciado que esta primavera verá la luz"Tengo guardado en un cajón un disco de Robe. La idea era sacarlo después de la gira de Extremoduro. O sea, que deberíamos haberlo sacado en octubre del año pasado. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar guardado, otro año o quién sabe si más aún? No puedo hacer eso. No puedo seguir parado indefinidamente hasta que nos dejen hacer conciertos de treinta mil personas", ha agregado.De esta forma, Iniesta ha defendidoy hacerque cumplan la normativa que impone el coronavirus "Estando así las cosas, sacaremos el disco esta primavera y empezaremos a hacer conciertos de Robe en otoño y seguiremos tocando durante el año que viene", ha concluido.