El Bellas Artes exhibe la recopilación de interpretaciones de Bilbao de Muntadas

Cuando hace dos años y medio el artista catalán Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) aceptó el encargo del Museo de Bellas Artes de Bilbao para desarrollar un trabajo sobre la ciudad era imposible vaticinar el protagonismo involuntario que cobrarían las calles vacías debido al confinamiento obligatorio por la pandemia.



La muestra, que combina varios trabajos audiovisuales, es una suma de interpretaciones y colaboraciones –participan el arquitecto Iñaki Uriarte o los bertsolaris Oihana Bartra y Arkaitz Estiballes, entre otros– que busca reflexionar sobre el espacio público y la arquitectura en la villa. La exposición Muntadas. La ciudad vacía se enmarca dentro del programa de Videoarte y Creación Digital que la pinacoteca bilbaina y la Fundación BBVA promueven. Podrá verse en las salas 32 y 33 hasta el próximo 5 de septiembre.





Transitando por la ría del Nervión arranca #LaCiudadVacía, un viaje iniciado hace más de dos años en el que cobra un inesperado protagonismo el impacto de la pandemia y que se muestra ahora como una memoria anticipada de la ciudad. pic.twitter.com/vljeLW6EGD — Museo BBAA Bilbao (@museobilbao) March 18, 2021

LOS VÍDEOS PRESENTADOS

El 'ARTEFACTO'

Según ha relatado el propio artista esta mañana, "el proyecto", algo que siempre le ha interesado mucho. Siendo de fuera, pensó que era difícil mostrar una única percepción de Bilbao, por lo que buscó colaboradores. "Siempre me ha interesado la interpretación.. La percepción de cada persona es diversa", ha explicado sobre la concepción de Muntadas. La ciudad vacía, que es el título general del proyecto,, que aglutina tres trabajos principales en los que la ría actúa como hilo conductor de las diferentes visiones que el artista ofrece de Bilbao, junto aa destacar", ha reconocido Muntadas, quien ha explicado que, ciudades en las que ha trabajado,es la mejor forma de entender la ciudad. "Es como un, un devenir que te hace descubrir no solo la arquitectura y la planificación urbana, sino los estatus sociales, las construcciones en las que se yuxtapone la industria y la parte de la nueva arquitectura", ha apuntado. El artista ha considerado importante también señalar que, sobre todo,"hay unaque es un valor añadido, con".En la instalación Vacuum / Plenum, se muestra el. En esa exhibición de grandes infraestructuras, el artista. Curiosamente, en ese lapso de tiempo la ciudad se vació de verdad."En marzo la ciudad empieza a verse vacía, y pensé que era importante crear unas imágenes que lo recogiesen", ha explicado el artista sobre la. "Es una reflexión desde el punto de vista del esqueleto, la estructura ósea, de cómo las ciudades se forman", ha indicado.En, mientras hablaba con Guadalupe Echevarría sobre lo que bautizaron como, pensaron que. "Es lo que ha sucedido. Es una ciudad en la que la gente empieza a abrazar y la empieza a llenar", ha aseverado sobre lasen las que mantuvo el color y el audio ambiental."Son dospero no las puedes ver una al lado de otra", ha indicado sobre las grabaciones. Las imágenespara mostrar Bilbao, considerada por Muntadas comoen la que hay elementos que retrotraen a Berlín o París.Este trabajo se complementa con On Translation: La Ría, dondecombinada con el. "La guía me pareció muy motivante, pero", ha argumentado para justificar la participación del arquitecto que en numerosas ocasiones ha manifestado su discrepancia en relación a proyectos importantes.En el último trabajo, denominado Suntsiketa / Eraikuntza, Muntadas, planteando un recorrido por los puntos de inflexión, ruinas y nueva arquitectura. Para ello. "Los bertsolarisy totalmente improvisada a unos elementos que yo había dispuesto en este paseo", ha revelado.Según ha definido, el artista catalán es unque, "a lo largo de una, ha desarrollado un importante corpus de obras no solo a partir de cuestiones relativas al arte sino con una mirada en la antropología, la sociología o la arquitectura".En este proyecto, "l, nudo de comunicación, para la ciudad, y como elemento aglutinador de muchas visiones de Bilbao". Así, ha mencionado el concepto de artefacto, utilizado por Echevarría en su"como aquello que puede activarse de diferentes formas según el contexto y el momento en el que se exhibe". Se trata de una anotación que, a su juicio,de Muntadas sobre la ciudad vacía."Este proyecto ofrece a los visitantes el resultado de unque podría ser trasladable a un naturalista o investigador", ha indicado"Es unen el que indaga sobre el espacio público y la arquitectura sin perder de vista el contexto histórico en el que han surgido", ha definido, por su parte,, un "testigo inacabado" además de "la otra cara de la moneda" de una ciudad que se representa como "un paisaje en transformación". A su juicio, "en la sofisticada y siempre conflictiva trama creada a lo largo de la historia entre la ciudadanía y la arquitectura, entre lo público y urbano".