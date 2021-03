El nuevo elenco de Gazte Konpainia de Pabellón 6 prepara el estreno de 'Migraaantes' .

También a ellos les dijeron sus padres que "de ser actor no se come". Aun así, estos seis chicos y chicas que forman el nuevo elenco de Gazte Konpainia de Pabellón 6 tienen los pies y la cabeza bien puestos en lo que más les gusta hacer, teatro. Desde el local de ensayo en el que pasan las mañanas, y a veces buena parte de la jornada, se entregan por dar lo mejor de sí en su gran reto, la obra Migraaantes, o sobra gente en este puto barco que se estrenará en este espacio de Zorrotzaurre el próximo 11 de marzo.

La sexta promoción de la Compañía Joven de Pabellón 6 son seis actores y actrices de entre 20 y 28 años que fueron seleccionados el pasado septiembre entre más de cien candidatos para poner en escena esta adaptación del texto del rumano Matei Visniec. Sin duda, un trabajo un tanto complicado ya que se ha adaptado en clave de humor un tema que conlleva mucha carga trágica en cada historia personal que se representa. "Hemos cambiado el género de algunos personajes, intercalado el orden de escenas e incorporado algún personaje que no estaba en el original para darle más fuerza a nuestra propuesta", explica Beatriz Velilla, directora de la obra.





Los seis integrantes de Gazte Konpainia y su directora Beatriz Velilla (tercera por la izquierda), en el espacio escénico de Pabellón 6, en Zorrotzaurre. Foto: Oscar González

Nagore Cenizo-Arroyo, Albar Cirarda, Lara Pérez, Ander Sánchez, Ioritz Benito y Olfa Sendesni son los protagonistas de esta adaptación teatral que no va a dejar indiferente a nadie. Todos ellos han hecho su propio recorrido en escuelas de artes escénicas de Euskadi, Madrid, Túnez o Argentina, y han pisado tablas antes de llegar a la Compañía Joven de Pabellón 6.

Para contextualizar con más profundidad el tema de la inmigración, han recibido charlas de organizaciones que trabajan con migrantes a las que han asistido de forma voluntaria. "Lo que he aprendido es que en el proceso de la integración no basta con dar charlas solo a la gente de aquí, porque los que venimos de fuera también debemos aprender cómo interactuar, cómo tenemos que integrarnos", remarca Olfa Sendesni, quien lleva tres años en Bilbao y procede de Túnez, país donde aún se considera "inmoral" que las mujeres actúen. "Nos consideran prostitutas por dedicarnos al teatro", señala, por lo que las dificultades empezaron para ella en su hogar.

"El objetivo de estas charlas era acercarnos a esa realidad y poder conocer a las organizaciones que trabajan con migrantes y sus realidades. Es importante que tomemos contacto con la realidad que estamos contando. Creo que el teatro es un martillo para moldear la realidad y hacerla llegar a las personas. Para nosotros es enriquecedor a nivel personal y profesional, para poder estar aquí conectadas con lo que estamos haciendo", apunta Nagore.

A Albar, le sorprendieron los datos. "Nos explicaron que la llegada de migrantes se corresponde en realidad con la cifra que el país de llegada demanda para cubrir ciertos puestos que los nacionales no quieren cubrir. Es más, la demanda que genera el propio país que una invasión, como nos quieren hacer creer". Además de interpretar, Albar se ha encargado de diseñar el cartel de la obra. "He querido reprensentar de forma realista el tema de la patera pero, teniendo en cuenta que está plasmado en clave de comedia, le di un toque de realismo y a la vez de locura. Una mezcla de todo lo que representa esta obra", explica.

Plantear la situación de los migrantes en clave de comedia no es tarea sencilla. "Sabemos que es una apuesta arriesgada, porque es tratar un tema trágico en clave de humor. Este texto lo enfoca el autor desde la farsa y el surrealismo, y en otros montajes que se han hecho lo han llevado más al terreno de lo oscuro, al drama. Pero nuestra apuesta es la comedia, siempre desde el respeto a los migrantes pero increpando un poco al público para mostrarles que las historias –basadas en hechos reales– que mostramos, son para reírse por no llorar", explica la directora de la obra. "No deja de ser un llamamiento al público y a Europa en general, sobre la situación y las barreras que ponemos a la población migrante que viene a nuestro país", explica Velilla.

Ante preguntas de esta periodista sobre la puesta en escena, el vestuario, o el argumento, el equipo se esmera en no soltar prenda, solo que los seis interpretan varios personajes. "Es todo sorpresa, hay que sorprender, por eso no queremos desvelar nada", coinciden. Entonces... ¿Con qué se va a encontrar el espectador que acuda a ver la obra? "Verán una serie de escenas, algunas conectadas entre sí, otras no, pero todas con un trasfondo de en historias reales, de situaciones de explotación hacia la población migrante, de explotación de los poderes políticos hacia la población en general, del abuso del poder militar, o incluso del tráfico organizado de seres humanos como negocio".

Estreno



Desde el jueves 11 y durante los días 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de marzo, el escenario Pabellón 6 presentará esta obra del absurdo en la que la ironía hace frente a la realidad trágica. Un accidentado viaje junto al público en el que diferentes personajes –migrantes de medio mundo, traficantes, políticos, artistas o presentadoras del llamado Salón de la Alambrada, coinciden en un barco donde... sobra gente.

Las entradas ya están a la venta y los domingos 14, 21 y 28 se representará también a las 12.00 horas.