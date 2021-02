Maria Berasarte: "La música siempre me salva la vida"

Maria Berasarte se dio a conocer gracias al éxito logrado en Portugal cantando fados. La cantante guipuzcoana amplió después sus miras al flamenco y a la música celta y sefardí, sin dejar de lado su raíz vasca, expresada a través de su pasión exacerbada por Laboa. Ahora se ha volcado en el proyecto Lurra eta bidea, que presentaráel jueves en el gratuito Indie + Festival de Bilbao, que organiza la UPV/EHU, con un trío liderado por el guitarrista Joseba Irazoki. "Está basado en mi trayectoria y búsqueda musical", explica a DEIA.

Berasarte actuará en la sede universitaria de Abandoibarra mañana a partir de las 18.30 horas, junto las jóvenes Sara Zozaya y Eneritz Furyak. La cantante nunca ha dejado de lado en su trabajo las raíces vascas, pero ha consolidado su carrera con una apertura que le ha llevado a coquetear con el fado, el flamenco, la música celta y sefardí. De todas aprendió, al igual que de colaboraciones de lustre como Jordi Savall, Ara Malikian, Paco de Lucía o Carlos Do Carmo.

Y de sus raíces surge Lurra eta bidea, proyecto que surgió el año pasado y el jueves llega a Bilbao. "Representa mi historia en forma de oda a mi tierra y a sus orígenes, confluyendo con otras experiencias musicales que forman parte de mi vida", explica Berasarte. "Ha llegado en el momento perfecto. Me apetecía arriesgar en sonoridad y que el proyecto estuviera vivo en todo momento. Sinceramente, explicarlo es alejarlo de lo que sucede realmente y del propósito –prosigue–. Aunque esté basado en mi trayectoria y búsqueda musical, Lurra eta bidea tiene vida propia y nunca es igual", defiende.

"Laboa es una de mis debilidades, no hay proyecto personal en el que no incluya algo suyo porque me conecta", responde al ser cuestionada si el cantautor es el germen de Lurra eta bidea. "El comienzo trata el origen. Fue improvisando David Azurza y yo hice sonidos, emociones y un lenguaje que vamos desarrollando en base a cómo se comunicaban antiguamente. A partir de ahí se une la canción sefardí con el canto de las aduferiras de Monsanto hasta llegar a Laboa. Lo que sucede después es algo que se tiene que escuchar y sentir en directo", zanja.

canción popular



La mayoría del repertorio de Lurra eta bidea "es canción popular con un tratamiento que refleja las diferentes personalidades de los que estamos en el escenario", prosigue la vocalista, que se presentará con Azurza, Igor Telletxea a la batería y el guitarrista Joseba Irazoki. "Trabajar con ellos no es precisamente quedarse en la zona de confort. Es difícil de explicar con palabras y quizás sea eso lo que más me guste", responde antes de reconocer que Irazoki "ha sido un descubrimiento", porque "es como si llegara del futuro". "¡Vaya dos nos hemos juntado!", exclama.

Berasarte vive la música como "un instrumento liberador". Sin corsés o prejuicios. "Absolutamente, pero ojo, siempre y cuando lo active una verdad. A veces las canciones, como las personas, pasan por delante mirándote a los ojos. Otras son parte de las ganas de descubrirte en otras culturas. Para que me liberen tienen que convertirse en algo real y acorde al momento que viva".

Berasarte ya tiene en cartera el espectáculo Donde fuimos, junto a Ariel Abramovich, creado durante el encierro y que se estrenará en marzo. "Ofreceremos laúd y voz. En esta forzada estación de mirar hacia el interior nos encontramos y empezamos a pensar dónde confluir", indica. "Una cantante de músicas del mundo influida por distintas tradiciones ibéricas, junto a un instrumentista especializado en músicas históricas se encuentran en un lugar inexistente hasta ahora", explica sobre un viaje en torno a "canciones que nos atraviesan a ambos desde siempre, hasta el punto de haberse vuelto memoria".

"La música siempre me salva la vida", indica Berasarte al ser preguntada sobre estos tiempos. "El arte y la música ofrecen nuevas visiones del mundo, son herramientas poderosas para comunicarnos e inspirarnos. Ahora es cuando hay que hacer cosas diferentes, necesitamos una versión renovada de nosotros mismos", indica antes de ironizar sobre su carácter indie. "Posiblemente lo sea. Y no es por cabezonería sino porque a través de la música es como si viviera diferentes vidas simultáneamente. La curiosidad y las ganas todavía me acompañan y no me frena la posibilidad de que algo no guste. Voy a por todas y eso me mantiene viva", concluye.

