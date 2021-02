Nominados vascos a los Goya ponen en valor la importancia de los cortos

El próximo 6 de marzo se celebrará en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga la 35 edición de los Premios Goya. Una edición que contará con una gran representación del cine vasco. Akelarre, dirigida por el argentino Pablo Agüero, y filmada en Euskadi en castellano y euskera, ha recibido nueve nominaciones. Otra película que también tiene acento vasco y se pudo disfrutar en el Zinemaldia es Ane, que cuenta con cinco.

Juanma Bajo Ulloa ha sido también nominado a mejor director por Baby, una de las sorpresas en los premios más prestigiosos del cine español. El realizador gasteiztarra competirá por el premio con Salvador Calvo (Adú); Iciar Bollain (La boda de rosa) e Isabel Coixet (Nieva en Benidorm).

En las categorías de cortometrajes también se han colado por la puerta grande dos cortos vascos, Solo son peces y Homeless home. El primero, de la productora bilbaina Al borde Films y la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Araba, compite por alzarse con la estatuilla a mejor corto documental, y el segundo, firmado por Alberto Vázquez, por el de animación. Solo son peces, que ya fue galardonado en la 61 edición de Zinebi con el Gran Premio del Cine español, cuenta la historia de tres mujeres saharauis que trabajan para lograr algo que podría parecer una quimera, criar peces en el desierto.

Las directoras y la asociación promotora del proyecto del que surgió el documental aseguran que la nominación llega en un momento en el que "visibilizar la resistencia y resiliencia del pueblo saharaui es más importante que nunca". Teslem, Dahba y Jadija trabajan en una piscifactoría recientemente inaugurada, que busca abastecer a la población saharaui refugiada. Un pueblo que, a pesar de estar muy lejos de su tierra y haber sido desprovisto del mar, es capaz de pescar en el desierto, en plena hamada, la zona más árida del Sáhara. Ya no tienen mar, pero sí peces. "Su historia es un ejemplo de superación y de supervivencia", han señalado las directoras Ana Serna y Paula Iglesias. "Han conseguido darle la vuelta a las adversidades y reinventarse para sacar adelante la piscifactoría, y eso en los tiempos que estamos viviendo para nosotras es inspirador", han añadido.

El corto Homeless Home, de Alberto Vázquez, nació inspirado en las fantasías medievales que el cineasta leyó cuando era niño y su idea era trabajar desde un mundo similar al de El señor de los anillos, pero "desde una perspectiva personal". "Así surgió la idea de este cortometraje, una especie de historia social y existencial contextualizada en un mundo de fantasía medieval. Me gusta que mis cortos sean entretenidos, pero realmente espero que sean recordados y que hagan reflexionar al público", ha confesado Vázquez, que ya tiene en su casa dos cabezones.

Precisamente ayer integrantes de los equipos de ambos cortometrajes debatieron en los cines Golem Alhóndiga sobre la importancia de este formato audiovisual, en auge durante los últimos años. "Es otro formato, que simplemente tiene otra duración, y es donde está actualmente la frescura en cuanto a narrativa, temáticas y propuestas artísticas", defendió Iván Miñambres, productor de Homeless Home, en declaraciones recogidas de Efe.

El cortometraje, que puede verse en la plataforma de Movistar+ y Veomac, es una "fábula mitológica representada por orcos, brujas y monstruos que aborda temáticas muy contemporáneas, como el miedo al futuro, las relaciones de pareja o los pueblos que se vacían", explicó su productor. Para Miñambres, la cada vez más amplia oferta audiovisual convierte al cortometraje en el "formato natural de hoy en día, pequeñas cápsulas de 15-20 minutos que nos lleven a otro universo".

"No es un lenguaje menor. Muchas veces se habla de que si son los teaser para largos, pero no tiene nada que ver. Es como si se despreciase la poesía o los relatos breves", opinó sobre los cortos Ana Serna, codirectora de Solo son peces, disponible en la plataforma Filmin y Veomac.

Para la también directora de Solo son peces, Paula Iglesias, el formato "está en un buen momento. Tiene su público, te da otras cosas que igual una serie no te puede dar".

Su productora, Olatz Alonso, subrayó que "el cine es una herramienta muy potente de transformación social", pues no sólo transmite imagen y sonido, sino "también emociones, algo importante para terminar de identificarte con la historia que te están contando, hacerla tuya, entenderla y de ahí generar cambios".

Ambos equipos se pronunciaron sobre la gala de los 35 premios Goya, que adoptará un formato "híbrido", con las labores de presentación, el anuncio de los premiados y actuaciones en directo desde Málaga, mientras los nominados conectarán desde sus casas.

"Como productor, es una faena que no podamos vernos, ya no tanto por la gala en sí misma, sino por el pre y el post", lamentó Miñambres, para quien la vía telematica impedirá "poder conocer gente y establecer alianzas futuras". "Como académico me parece una decisión responsable, pero triste", añadió. "Es un año raro para vivirlo. Creo que va a ser algo histórico y también algo divertido", ha matizado.

"Para nosotras es la primera vez, nos da doble pena, porque no sabemos si vamos a volver a estar ahí", confesó Iglesias, quien, en cambio, valoró la oportunidad de que miembros del equipo de Solo son peces, que presencialmente no podrían haber acudido a la ceremonia, "puedan estar de forma telemática en la gala" desde Canarias o Francia.

La idea es que sea una gala "corta", de "dos horas y poco", con un monólogo inicial de Banderas, números musicales y participaciones sorpresa a través del vídeo. Se retransmitirá en directo en TVE y la hora prevista son las 22 horas. No se han planteado modificar la hora por el toque de queda, ya que los organizadores consideran que se trata de personal que está trabajando, insisten en que no habrá ninguna fiesta y en que todos los asistentes se harán pruebas PCR en los días previos.

Largometrajes 'Ane' está nominada a mejor película en los premios Goya. El primer largometraje de David Pérez Sañudo concurrirá también en las categorías de mejor actriz protagonista (Patricia López Arnaiz), mejor dirección novel (David Pérez Sañudo), mejor guion adaptado (David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido) y mejor actriz revelación (Jone Laspiur). 'Akelarre' está nominada en nueve categorías. Y Bajo Ulloa optará al Goya a mejor dirección por su película 'Baby'.

