Diez canciones poco conocidas de The Beatles para celebrar su día

El 16 de enero, fecha en la que se inauguró en Liverpool el Cavern Club, es el día escogido para celebrar el Día Internacional de The Beatles.

Hoy, con motivo de esta conmemoración, hacemos un repaso a algunas de las canciones menos conocidas canciones del cuarteto de Liverpool.

Julia (1968)

Esta canción está incluida en el álbum The Beatles (también conocido como The White Album), publicado en 1968. Es la única canción de los Beatles que fue grabada por John Lennon en solitario, y está dedicada a su madre, que falleció cuando él era un adolescente.

Hey Bulldog (1969)

El tema aparece en la banda sonora de la película Yellow Submarine de 1969. La canción fue grabada durante la filmación del vídeo promocional de Lady Madonna y es la primera sesión de grabación a la que acudió Yoko Ono. La canción también fue publicada años después en el álbum Yellow Submarine Songtrack (1999).

Rain (1966)

Fue publicada por primera vez en 1966 como lado B del sencillo Paperback Writer. Ambas canciones fueron grabadas durante las sesiones de Revolver, pero ninguna aparece en el álbum.

Paperback Writer (1966)

I'll be back (1964)

Fue grabada por The Beatles para el álbum de la banda sonora de su película A Hard Day's Night. La canción se incluyó en e el álbum Beatles '65.

All Together now (1967)

La canción fue incluida en el álbum y la película Yellow Submarine de 1969, aunque fue grabada durante las sesiones de Magical Mistery Tour en mayo de 1967.

Getting Better (1967)

Esta canción apareció en el el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en junio de 1967.

I've got a feeling (1970)

Es un tema de The Beatles, incluida en el álbum Let It Be de 1970 y en la remezcla del mismo en 2003, Let It Be... Naked.

Misery (1963)

Pertenece al álbum debut de 1963 Please, Please me. Un sencillo de 1963 de Kenny Lynch convirtió a Misery en la primera canción de los Beatles en ser versionada por otro artista.

The Word (1965)

Esta canción aparece por primera vez en su álbum Rubber Soul, de 1965.