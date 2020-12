Tres ilustraciones de Josune Urrutia en Azkuna Zentroa: "Comparto la experiencia que tuve con el cáncer"

"He elegido el tema de mi experiencia con el cáncer para este proyecto en Azkuna Zentroa porque lo he vivido muy de cerca, en primera persona, cuando fui diagnosticada de cáncer de ovario hace diez años, y con el de mi aita. Quiero mostrar y hablar de mis experiencias con esta enfermedad, muchas veces invisibilizada, porque, queramos o no, es una faceta de la vida que nos afecta a todas. Como decía Susan Sontag, cuando nacemos nos asignan el pasaporte del reino de los sanos y el de la enfermedad, que tarde o temprano todas transitamos". La fachada Arriquibar del Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea, Azkuna Zentroa, exhibe hasta el 1 de marzo de 2021 una intervención artística de la creadora Josune Urrutia. El proyecto, titulado Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, muestra tres ilustraciones a modo de testimonio autobiográfico y reflexión de la artista sobre su experiencia con esta enfermedad.

Para Josune Urrutia es una especie de compromiso personal trabajar sobre esta temática: "Durante mi época de tratamiento y recuperación me decía que debía recordar la experiencia, lo que estaba aprendiendo, porque viví momentos muy duros pero también de gran lucidez. Ya han pasado muchos años, he integrado lo vivido, pero no quiero olvidarlo. Siento que lo sigo procesando, pero sobre todo, necesito compartir". Y para ello, se ha valido del poder del dibujo y de la ilustración, "que son unas herramientas potentes de comprensión y pensamiento, que nos permiten mirar las cosas y el mundo que nos rodea de otra manera".

En el Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, las palabras van acompañadas de ilustraciones de la artista en los que comparte breves fragmentos de su experiencia. El diccionario se editó en 2017 y ya va por la cuarta edición, son 26 láminas, tamaño postal, que se pueden adquirir también en la tienda de AZ.

Para su proyecto en la fachada de Azkuna Zentro, Urrutia ha seleccionado piel, calendario y onco-ratón. "Piel señala al cuerpo físico afectado por la enfermedad, la vulnerabilidad de los cuerpos a través de las cicatrices que muestran la herida después de una intervención física. Calendario sugiere una dimensión espacio-temporal, los diferentes estados y fases por los que puede pasar un proceso de enfermedad. Y onco-raton se refiere a la parte científica, a los experimentos biotecnológicos para producir medicamentos y tratamientos farmacológicos, invitando a una reflexión sobre la relación entre especies".

Reconoce esta dibujante, ilustradora y diseñadora gráfica que le ha hecho mucha ilusión participar en esta intervención publica en Azkuna Zentroa, porque justo se abrió el centro cuando estaba con el proceso de la quimioterapia. "Vivía cerca y conocía la Alhóndiga desde siempre, pero especialmente durante esta época de mi vida leía mucho e hice mucho uso de la Mediateka. Y de la selección de cómics que tienen, lo que me ayudó a reconectarme con el cómic".

Por otro lado, asegura que es una oportunidad que no podía dejar pasar "para tratar una temática que habitualmente se asocia a lo íntimo, a lo doméstico, incluso a lo secreto. Mostrar mi trabajo en un espacio público y abierto, en una fachada tan transitada como esta es un lujo".

Aunque reconoce que cuando recibió la invitación para realizar este proyecto su deseo inicial fue hacer algo que no tuviera nada que ver con la línea de trabajo que desarrolla sobre la enfermedad, "pero no pude hacerlo. Para mí existe un compromiso personal, sentí la responsabilidad de aportar mi granito, poner el foco en ello, y visibilizar otras narrativas de acercarnos a la experiencia del cáncer".

El Breve diccionario enciclopédico e ilustrado de mi cáncer ha culminado en otros proyectos como Compendio colectivo sobre cáncer, publicado en pleno confinamiento. "Surgió cuando el Centre d'Art la Panera me invitó a participar en un programa de proyectos artísticos en colaboración con el Hospital Universitari Arnau de Vilanova en el que pacientes, familiares y el equipo sanitario compartieron experiencias. En 2021, en colaboración con Osakidetza, en una unidad de pediatría oncológica vamos a hacer una adaptación de este compendio", anuncia Urrutia.

En estos momentos, está trabajando también desde Angoulême –donde reside tras conseguir la beca de creación del departamento de Cultura del Gobierno vasco– en uncómic que trata la vida de seis mujeres artistas que también vivieron con cáncer, "y que después de su experiencia, cada una en su disciplina, también hablaron de esta enfermedad en su obra".

"¿Si me costó al principio contar mis vivencias? El dibujante Miguel Gallardo, tras pasar un cáncer en febrero, ha plasmado ya lo vivido en una novela gráfica. Me despierta toda mi admiración su capacidad de procesar simultáneamente lo que le ha pasado y le ha atravesado la vida y además crear y compartir. A mí me llevó un tiempo. Espero que llegue un momento en que necesite dejar este tema y abordar otros. En mi mente, está poder hacerlo ya cuando acabe con este cómic que estoy realizando recogiendo la experiencia de estas seis mujeres cercanas al territorio cáncer".

