La Concha de Oro, para la película que ha dividido al público y a la crítica

La polémica está servida. La película que en la 68ª edición del Zinemaldia ha polarizado más las opiniones, sobre todo, entre la crítica, que la ha adorado, y el público, que no ha conectado con su argumento y puesta en escena, es la que lo ha ganado –casi– todo. La georgiana Dasatskisi/Beginning, ópera prima de Dea Kulumbegashvili, fue la principal vencedora de la noche de ayer, en una gala de clausura y entrega de premios, en la que se homenajeó a Ennio Morricone, fallecido este año.

Además de hacerse con la Concha de Oro, Dasatskisi/Beginning logró la de Plata a mejor dirección, la de Plata a mejor actriz para Ia Sukhitashvili y el Premio del Jurado al mejor guion para la propia Kulumbegashvili, que escribió el libreto en colaboración con el protagonista masculino de la cinta, Rati Oneli.

Aún más, el jurado dirigido por Luca Guadagnino ha hecho que la producción georgiana pase a la historia del Zinemaldia por convertirse en la primera película que logra cuatro reconocimientos en la Sección Oficial –le siguen Pacificado (2019) y La perdición de los hombres (2000), con tres cada uno–. Dasatskisi/Beginning, que hace unos pocos días también recibió el Firpresci en el Festival de Toronto, cuenta la historia de la esposa de un líder de una comunidad de Testigos de Jehová, que es acosada por un grupo de extremistas radicales.

La propuesta de Kulumbegashvili ha causado polémica entre el público debido a su medida decisión de optar por componer su cinta únicamente con planos fijos. Es más, durante las dos horas largas que dura el largometraje, la cineasta, que hasta el momento solo había competido en Cannes con cortometrajes, aplica únicamente cuatro movimientos de cámara.

La entrada de Beginning en el palmarés se venía escuchando desde el primer pase el martes por la tarde –era una de las cintas que había sido reconocida con el Sello Cannes– y sonaba, por ejemplo, para el premio a mejor fotografía que, finalmente, fue para Yuta Tsukinaga, responsable en este apartado de la japonesa Nakuko wa ineega/Any crybabies around?, de otro director novel, Takuma Sato.

Otra decisión atípica del jurado oficial fue la de conceder la Concha de Plata a mejor actor a los cuatro intérpretes protagonistas de Druk/Another round: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe –el cuarteto envío un simpático vídeo en el que brindaban por el premio y agradecían el trabajo del director Thomas Vintenberg–. Aún así, no es la primera vez que esto ocurre, pero para ello debemos remontarnos a 1960 cuando este galardón fue a parar a manos de Richard Attenborough, Jack Hawkins, Bryan Forbes, Roger Livesey y Nigel Patrick, el reparto masculino de The League of Gentlemen, de Basil Dearden.

El palmarés de la Sección Oficial se cerró con el Premio Especial del Jurado a Crock of Gold, el documental musical de Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder de la banda The Pogues.

palmarés en femenino

Es la tercera vez que una película rodada por una mujer logra la Concha de Oro. Además de Dea Kulumbegashvili, lo lograron Mariana Rondón por Pelo malo, en 2013, y Yesim Ustaoglu por Pandoranin kutusu/Pandora's box, en 2008 .

Volviendo al palmarés de la 68ª edición, más allá de la Sección Oficial, la presencia de mujeres cineastas también se hizo notar. Isabel Lamberti, por ejemplo, se hizo con el premio Kutxabank-New Directors por La última primavera, mientras que Fernanda Valadez logró el galardón principal del apartado Horizontes Latinos por su largometraje Sin señas particulares. Asimismo, Catalina Casconcelos se llevará el Zabaltegi-Tabakalera a Brasil por su A metamorfose dos pássaros y Maite Alberdi se llevará a Chile el del Público a mejor película europea por El agente topo.

Por otro lado, el respetable del Festival decidió otorgar el galardón del Premio del Público a mejor película a The Father, de Florian Zeller, que se puso en primera posición desde el día de la inauguración con una nota de 8,96. El reconocimiento de la Juventud, por su parte, ha sido para Limbo.

doble premio al cine vasco

El jurado del Premio Irizar al Cine Vasco distinguió Ane, de David Pérez Sañudo, que competía en la sección Nuevos Directores. A su vez, otorgó una Mención Especial a Non dago Mikel?, de Miguel Ángel Llamas Pitu y Amaia Merino, documental que narra la desaparición de Mikel Zabalza.

