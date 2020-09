Johnny Depp, Matt Dillon y Gina Gershon acudirán al Zinemaldia

El Zinemaldia ha anunciado este jueves varias de las estrellas que visitarán Donostia a partir del viernes en la 68ª edición del Festival de Cine. Además del ya conocido Premio Donostia para Viggo Mortensen, la organización ha anunciado destacadas presencias, como la de Johnny Depp, que ejerce de productor de Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (Sección Oficial a concurso); Matt Dillon, que regresa a la capital guipuzcoana 14 años después de recoger el máximo galardón del Festival, y Gina Gershon, una de las protagonistas de Rifkin's Festival.

Woody Allen, director precisamente de la cinta que inaugurará la Sección Oficial fuera de competición, intervendrá telemáticamente desde Nueva York en la rueda de prensa del viernes, en la que sí participarán de modo presencial sus protagonistas femeninas: Gina Gershon y Elena Anaya.