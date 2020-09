Un trío que rema en 'JA Mayor' contra el virus

Iñaki Maruri, Gorka Aginagalde y Gurutze Beitia se suben hoy al escenario de Euskalduna Jauregia en un divertido show

Si algo ha demostrado el virus es que hay profesiones esenciales que nos hacen la vida mejor. Siempre han estado pero para valorarlas en su justa medida es necesario imaginarnos lo que sería sin las emociones que nos arrancan. Eso es precisamente lo que buscarán Iñaki Maruri, Gorka Aginagalde y Gurutze Beitia cuando suban esta noche al escenario de Euskalduna Jauregia para representar la obra de teatro Concierto en JA Mayor, un divertido show para reír y cantar que repasa la Aste Nagusia y permite, no sin cierta nostalgia, revivirla. Solo con que contagien su espíritu de superación de una pandemia que a su sector les está afectando de una manera mayúscula ya es un objetivo más que cumplido. En Olabeaga, en el velero de Javi, uno de los responsables de lo que es ahora el Marítimo Bilbao, remaron contra el covid-19, la pandemia y remarán lo que se les ponga por delante.

Antes de que hoy suban al escenario los tres actores se tocarán el culo. Una de esas supersticiones que tienen los actores para afianzar su arrojo en el escenario. Si siempre hay esa gota de nervios, Gorka reconoce que ahora "estoy cagado". Después del confinamiento se sienten en la obligación de devolver al público la ilusión y transportarlos, al menos, mientras dura la obra, a una realidad en la que "ni se acuerden de las mascarillas", reta Gurutze Beitia.

Aste Nagusia



La representación de esta obra tenía su aquél porque estaba pensada para revivir la Aste Nagusia que este año no se pudo celebrar, pero, caprichos del destino, un imprevisto les obligó a retrasar el estreno. "Tiene validez antes, después de Aste Nagusia y el próximo año", coincidieron los tres actores. Concierto en JA Mayor es un espectáculo cómico-musical donde los actores cantan mucho. "Ya que no pudimos disfrutar este año de Aste Nagusia pensamos que podríamos llevar al público por todos los sitios de fiestas y revivirlas de alguna manera", relata Iñaki Maruri.

Es la magia del teatro porque la cercanía de los personajes, la realidad de sus voces y la proximidad es capaz de establecer un vínculo con el público que es mágico. Y esto es lo que ellos y nosotros hemos echado de menos y lo que nos ha servido, aunque en formato on line, para superar la dura prueba de la pandemia. "Durante la cuarentena hemos consumido cines, teatro y música grabada y eso nos permitió sobrevivir. Hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido a las artes aliadas contra esta pandemia", afirman los tres. Pero ahora recuperan la inmediatez y lo hacen con todas las garantías. "¿Hay sitio más seguro que un teatro?", se pregunta Gurutze. Lo dice para despejar cualquier duda porque el aforo está al 50%, los geles son parte de la escenografía y las mascarillas son obligatorias durante toda la obra. Así, no es de extrañar que no se conozca ningún caso de un espectador que se haya contagiado y, como dicen los actores, mucha mierda para que esto no ocurra. De momento, están reseteando su modo de hacer teatro ante públicos más pequeños, con formatos diferentes pero conscientes también de que son esenciales. Durante los próximos tres días quien tenga morriña de Aste Nagusia lo tiene fácil porque está asegurada la diversión. El espectáculo es un montaje en el que los artistas contarán cientos de vivencias reales "sucedidos que cuentas en una comida de cuadrilla y de los que se mea todo el mundo de la risa", dice Gurutze .

"Tenemos ganas de reírnos, de cantar y eso es lo que pretendemos hacer a través de este espectáculo". Según relata Gurutze Beitia, Concierto en JA mayor es más que un trío: "Es una orquesta de risas. Tres amigos, canciones de toda la vida, chistes de los buenos, imitaciones geniales".

Este no es el único proyecto en marcha. Después de Concierto en JA Mayor volverá El dúo, formado por Gurutze Beitia y Gorka Aginagalde, encargados de mezclar el aroma sabrosón cubano con el carácter tradicional vasco.