Ana Murugarren rueda 'García y García', una comedia de enredos entre aviones

En el aeropuerto de Teruel, a unos 340 kilómetros de Iruñea, se encontraba ayer la realizadora navarra Ana Murugarren rodando García y García, una comedia que reúne por primera vez en pantalla a dos reconocidos actores como son José Mota y Pepe Viyuela. La película, producida por Blogmedia y Clarq Films, en asociación con Mogambo y con la participación de EiTB, RTVE y Amazon Prime Video, será estrenada en cines en 2021 y tras su recorrido en salas estará disponible en exclusiva en Amazon Prime Video.

"Estamos grabando en unas localizaciones espectaculares. Ahora mismo estamos trabajando en la pista del aeropuerto, entre unos aviones gigantescos", explicó Murugarren (Marcilla, 1965), vía teléfono, desde el aeródromo aragonés. Y es que García y García es una comedia de enredos donde el mundo aéreo tiene gran protagonismo. En Hispavia, una aerolínea desorganizada y de poca monta, confunden a sus dos nuevos empleados –Mota y Viyuela– entre sí, ya que ambos se llaman Javier García.

"Es una comedia que parte de un equívoco y del típico pez fuera del agua: dos personajes se llaman igual y sin darse cuenta, están en el sitio que no le corresponde a cada uno, sino en el del otro", avanzó la directora, para detallar que ese error "produce una serie de situaciones delirantes y absurdas, que dan lugar a momentos muy cómicos".

La idea original del proyecto es de Carlos Lamela, arquitecto de obras como el estadio Santiago Bernabéu o la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, quien durante un viaje, al bajar del avión y entrar en la terminal de llegada, se fijó que había dos carteles diferentes que buscaban a la misma persona: Javier García.

Esa originalidad del proyecto fue lo que atrajo a Murugarren, ya que en su opinión, eso es lo que falta en la industria de cine estatal: "Me enganchó mucho que era una idea original, porque las últimas comedias que se han hecho en el Estado son remakes y parece que las televisiones privadas prefieren cosas que estén ya testadas en otros países", criticó la cineasta, que ha dirigido proyectos como La higuera de los bastardos (2017). Así, concretó la responsable del filme, "el talento de aquí no navega, sobe todo en comedia... En otros géneros igual sí se arriesga, pero en comedia no se arriesga nunca, o solo un poquito".

Arriesgada es por tanto García y García, cuya acción transcurre entre aviones que chocan contra terminales, hangares con aparatos aéreos que no se arreglan y personajes que para mantener el equívoco son capaces de todo. El aeropuerto de Teruel es solo una de las localizaciones del largometraje, cuyo rodaje finalizará dentro de cuatro semanas. Zaragoza, Madrid y Bilbao son algunas de las localizaciones donde también se desarrollará la grabación: "Está quedando muy bella la película, con esos decorados, los actores que tenemos... Y también es muy divertida, que es lo importante: que una comedia sea divertida y que cuando vayas al cine, te rías".

Tras haber dirigido Tres mentiras (2014), película de drama social, y La higuera de los bastardos, donde convivían el drama, la comedia y el surrealismo, Murugarren se adentra ahora en una comedia pura, género que ya había trabajado en 1988 con Tu novia está loca, largometraje que produjo junto a Enrique Urbizu, Luis Marías y Joaquín Trincado, este último habitual compañero de aventuras cinematográficas de la navarra y presente ahora en la producción de García y García. Y por ello, esta película supone "una vuelta a los orígenes", afirmó Murugarren.

el cine une a Viyuela y mota

Gran parte de ese carácter cómico del filme, desvela, es mérito de sus dos protagonistas, Pepe Viyuela y José Mota: "Es una auténtica gozada porque son unos cracks de divertidos. Y destacan con el lenguaje corporal y eso para el gag visual funciona muy bien", resumió la directora navarra, que también firma el guion junto a Ana Galán.

Si bien tanto Mota como Viyuela suman una dilatada trayectoria, tanto en el mundo del cine como en televisión, es ahora cuando se unen por primera vez en un proyecto. Y el encuentro, apuntó Viyuela, es más que bueno: "Mota es un tipo interesante y después de tantos años de hacer comedia es un maestro. Y yo me alimento de él. Es fundamental que una pareja dramática o cómica se entienda y se escuche mucho, y eso está pasando".

Para el actor su personaje es "un perdedor" que al confundirse con otro García "tiene la oportunidad casual de que aparezca una persona que se llama igual que él y eso puede llegar a cambiarle la vida". Y eso tocará al espectador: "Normalmente se empatiza bastante con los perdedores. Es el personaje que te llevarías a casa si pudieras echarle una mano", explicó el intérprete, que combina ahora este rodaje con la gira de la obra de teatro Esperando a Godot: "La película habla del valor de la amistad y de lo importante que es encontrarse con gente así en tu vida".

El elenco lo completan Eva Ugarte, Martita de Graná –"todo un descubrimiento", confesó Murugarren–, Jordi Sánchez, Carlos Areces, Ricardo Castella, Jesús Vidal, Maribel Salas, Goizalde Núñez, Antonio Resines, Ramón Barea, Mikel Losada, Naiara Arnedo –"una chica que va a sorprender muchísimo y que está haciendo un personaje espectacular"–, Alexity y Ylenia Baglietto.

rodar en la 'nueva normalidad'

El rodaje, que afronta su cuarta semana de trabajo, se desarrolla bajo los protocolos requeridos, dada la situación actual, pero según aseguró Murugarren, fluye de forma muy natural: "Lo llevamos como si lo hubiéramos hecho toda la vida...". Entre las medidas tomadas, explica que todo el mundo trabaja con mascarilla y hace uso de geles hidroalcohólicos, se hacen test periódicos y controles de temperaturas, hay una enfermera en el rodaje... "El equipo se está portando fantásticamente y así tiene que ser. Si nos relajamos, nunca saldrán las cosas bien", remató.

La película se graba al mismo tiempo que otra comedia, Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, bate récords de taquilla en las salas de cine –desde su estreno el pasado 29 de julio ha recaudado 6.916.750 euros y 1.253.830 espectadores han visto la película– y eso hace ver, opinó Murugarren, "que la gente tiene ganas de reírse".

De ahí que confíe en que el año que viene, cuando García y García llegue a las salas de cine, también funcione: "Vamos a ver una película muy divertida, pero a la vez con mucha acción, con dos cómicos espectaculares que trabajan por primera vez juntos, un elenco especial...". Y como avance, concluyó: "Si el público va a verla, repetirá y la volverá a ver". 2021 marcará el despegue del filme, que por el momento, continúa su rodaje entre aviones y hangares.