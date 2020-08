Elkar reedita dos discos descatalogados de La Polla

Coincidiendo con el anuncio de la futura publicación de un nuevo CD y DVD en directo de su gira de reunificación, Elkar reedita dos discos de la longeva discografía de La Polla Records, uno de los grupos capitales del punk rock vasco y estatal de finales del siglo XX. El sello ha puesto en el mercado Carne para la picadora y En'tu'recto, este último grabado en vivo, ambos en formato vinilo y compacto.

Son "dos referencias imprescindibles en la trayectoria de la banda de Agurain, que llevaban descatalogadas bastante tiempo", destacan desde Elkar. Su edición coincide con el levantamiento del estado de alarma, que obligó a suspender varios conciertos de la gira de reunificación del grupo, como el previsto en Gasteiz, en Mendizabala. Evaristo y los suyos protagonizaron una de las giras más importantes de 2019 y aprovecharon para editar un disco recopilatorio con el inédito Ni descanso, ni paz, que dio título a la que es por ahora su última obra.

Carne para la picadora fue el décimo disco del grupo y el primero publicado fuera del sello Oihuka. Este disco fue editado en 1996 (Gor) y fue el primero bajo el nombre de La Polla, debido a un fallo judicial de 1991 contra el grupo que les obligaba a cambiar y recortar el nombre. "Es un disco de punk-rock trepidante que sigue destilando nihilismo y falta de esperanza", destacan desde Elkar. Incluye temas como Envidia cochina, La solución final, Cara de perro, Gol en el campo...

El segundo disco, disponible tras años descatalogado, es el álbum en directo En'tu'recto. Fue el segundo álbum en vivo grabado por los alaveses y también el segundo con el nuevo nombre de La Polla. Su repertorio fue grabado en la sala Canciller de Madrid, donde la banda dio cuatro conciertos en 1997. Como en el anterior, además de Evaristo, formaban entonces el grupo Sume (guitarra rítmica), Abel (bajo), Txarly (guitarra solista) y Fernando (batería).

El álbum repasa su trayectoria desde su debut, Salve, hasta el disco anterior, Carne para la picadora. Publicado originalmente en 1998 (Gor), ofrece "un sonido poderoso y, para muchos, es el mejor disco en directo de la banda", según Elkar. El repaso incluye varios de sus canciones clásicas, como Salve, Alicia, Lucky man for you, Come mierda, Txus, Tú alucinas, Nuestra alegre juventud o Cara al culo.

Tras el gran éxito de la gira Ni descanso, ni paz del año pasado, La Polla anunció la edición de Levántate y muere, un DVD y disco en directo grabado durante esta gira y con el que la banda celebró su cuadragésimo aniversario. El lanzamiento, que estará disponible "a finales de 2020", se anuncia como una gran oportunidad para revivir el regreso del grupo alavés después de 16 años de separación y cuenta con dos adelantos en forma de single, las canciones Salve, grabada en su concierto del BEC, y el himno Ellos dicen mierda. La gira se reanudará en cuanto las condiciones sanitarias lo hagan posible.