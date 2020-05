Álex Ubago repasa sus éxitos en el festival virtual Sala BBK Etxean

El donostiarra Álex Ubago, que está preparando un disco nuevo, afronta "con muchas ganas" su concierto de esta noche en el festival virtual Sala BBK Etxean, que se podrá seguir a las 22.00 horas en internet y TeleBilbao. El cantante, que se considera "alegre y bromista", al contrario que sus canciones, alaba estos conciertos por "poner el foco en la música que se hace aquí".

"Me hace mucha ilusión volver a subirme a un escenario después de esta etapa de confinamiento, aunque sea sin público presencial", explica Ubago, que destaca "lo atípico" de la propuesta, al no contar con gente pero sí con cámaras. "Hemos hecho algo parecido para la tele y he tenido un buen entrenamiento estas semanas haciendo conciertos desde casa", apostilla el donostiarra, que estará acompañado por su teclista, Antxon Sarasua. Voz, piano y guitarra sonarán esta noche para mostrar un repertorio variado, ya que alternará "canciones nuevas" y "las más significativas" de su carrera, "la mayoría singles", como Aunque no te pueda ver, Estar contigo o Sin miedo a nada. Ubago asegura que este concierto es "como ver la luz al final del túnel, que hay opciones para que poco a poco los músicos podamos volver a tocar y a dar trabajo a nuestros equipos", agradece. "Es una iniciativa maravillosa, para los músicos y el público que nos sigue. Da exposición a muchos artistas y grupos vascos, poniendo el foco en nuestra la música", apostilla.

Con paciencia y ánimo, asegura Ubago estar viviendo el confinamiento en Donostia desde el 14 de marzo. Cuando "la cosa se puso fea", estaba en Medellín, a punto de iniciar una gira en Colombia. Ahora, el atípico día a día se alterna entre "haciendo de profesor para los txikis y echándole imaginación para mantenerlos también entretenidos", con su presencia en redes sociales y la composición de nuevas canciones.