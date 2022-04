La alcaldesa de Gijón, sobre los hombres: "Me empeño en creer que son seres humanos y no animales"

Ana González, la alcaldesa de Gijón, se ha convertido en trending topic este martes por un vídeo de un acto en el que la política socialista hacía una reflexión sobre la igualdad y en la que sus palabras sobre los hombres han generado una ola de críticas en las redes sociales, acusándola de generar odio hacia la mitad de la población y de "feminazi", "sectaria", etcétera. Quizá por la falta de contexto del vídeo compartido o porque la ironía se le ha ido de las manos, pero a la primera edil de la ciudad más poblada de Asturias se le han echado encima miles de tuiteros por sus palabras en un acto organizado por el PSOE del Principado.



La cuestión es que Ana González, en el vídeo que se ha hecho viral, está hablando de la dignidad. Aparece la frase empezada, y la política dice: "...la dignidad de los seres humanos, la dignidad de los derechos humanos y, os voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres, que yo, de verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos; sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales. Yo tengo este empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada. Tengo aquí alguna médica..., son así, ¿no? Son racionales, ¿no? Somos el partido de la racionalidad".





La política, de 58 años y con dos hijos, que accedió a la Alcaldía de Gijón en 2019, es licenciada en Filología Hispánica y ha trabajado como profesora. Durante su trayectoria, incluso antes de entrar en política,Entre 2001 y 2008 fue jefa del Servicio para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Instituto Asturiano de la Mujer.Posteriormente, se incorporó como asesora y, posteriormente,(2008-2011), iniciando así su trayectoria en la política activa. En 2011 y 2012 fue concejala en el Ayuntamiento de Gijón y representante española en el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). Entre 2012 y 2015 fue consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, y entre 2015 y 2019, secretaría de Igualdad de la Federación Socialista Asturiana.Con todos estos precedentes, parecería una voz autorizada para hablar sobre igualdad, pero mucha gente ha visto en sus palabras. Unas palabras que han sido criticadas con respeto por algunos tuiteros pero con enorme violencia, ataques personales, machistas y metiéndose con su físico por muchos otros.