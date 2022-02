El doctor César Carballo incendia las redes por lo que dice sobre Ucrania

El doctor César Carballo lleva un par de años convirtiéndose en un rostro conocido al ser un habitual en los platós de televisión a raíz del inicio de la pandemia de covid-19. Se le ha acusado de ser un alarmista aventurando escenarios más catastróficos de lo que son, e incluso de opinar de temas de los que (en principio) no es experto, como cuando apareció para opinar sobre el volcán de La Palma.



El urgenciólogo, habitual de La Sexta Noche o Cuarto Milenio (programa que no destaca por su rigurosidad científica), que ha escrito un libro y que incluso tiene una sección propia en el diario Marca, es también muy activo en Twitter, y ahí este jueves se ha ganado muchas críticas por su opinión sobre las consecuencias para España de la invasión rusa en Ucrania.



Carballo ha iniciado un hilo con el título "¿Cómo puede influir el covid en la guerra Rusia-Ucrania?" y ha ido explicando cómo se encuentran ambos países en cuanto a contagios de las variantes ómicron y delta, por si España se encontrara con refugiados ucranianos en sus fronteras. La conclusión final no ha gustado a muchos tuiteros, que le han acusado de falta de sensibilidad y de buscar excusas para rechazar a los refugiados: "Protejamos fronteras: todos con PCR de entrada, y si es positiva, aislamiento y secuenciación para ver qué tipo de variante es", ha escrito el médico.





Con respecto al punto de vista de acogida de refugiados: Máxima cooperación,España debe ser ejemplo de acogida, pero protejamos fronteras: todos con PCR de entrada, y si es positiva,aislamiento y secuenciación para ver qué tipo de variante es.



Rápidamente las críticas se han sucedido (y se ha convertido en trending topic), ya que después de tener las fronteras abiertas en todo momento y de haber comprobado que es casi imposible evitar que entren las variantes a todos los países, la solución que propone ha sonado a muchos internautas a una