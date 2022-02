El tuit de Ayuso de hace unos años sobre el PP del que se mofan las redes

Cuando una persona llega a ser famosa ya se ha convertido en costumbre rebuscar entre sus tuits alguna declaración que la pueda comprometer: si hace años declaró sus simpatías por el eterno rival del equipo de fútbol por el que ficha, si criticó ferozmente al programa de televisión que ahora la va a contratar, etc. Y a veces esas declaraciones, que forman parte de otro momento vital, han acabado rompiendo contratos o frustrando fichajes.



La cosa se acentúa aún más con la política. Ahí sí que se rebusca con ahínco en el pasado tuitero de quien alcanza un cargo público o se presenta para conseguirlo. De ahí que la costumbre ahora sea borrar tuits de forma preventiva antes de dar el salto a lo que sea.



Y luego hay tuits que sencillamente envejecen mal y que sus protagonistas deciden no borrar. De vez en cuando se rescatan mensajes antiguos de Pedro Sánchez absolutamente informales, que hoy en día serían impensables, y este jueves le ha tocado ser objeto de hemeroteca tuitera, cómo no, a Isabel Díaz Ayuso.



Una vez estallada la guerra en el Partido Popular y escuchando las declaraciones de los protagonistas, causa risa encontrar un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid que loa la unidad de su partido. "No hay un partido de centro derecha en Europa unido como el PP, da envidia", dice en ese mensaje que no ha borrado.





"No hay un partido de centro derecha en Europa unido como el @PPopular, da envidia". @TonoEPP #euroPPMadrid — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 25, 2014

Bien es cierto quecuando Ayuso entonces era una simple diputada de la Asamblea de Madrid, pero ha servido para que