El zasca de Ana Morgade a un 'hater': "Tira a la basura esa actitud machirula"

Ana Morgade es de esas personas que cuando tiene que hablar claro lo hace, y esta vez lo ha hecho en su cuenta de Instagram, saliendo al ataque de un usuario que criticaba de malas maneras su forma de vestir.



La actriz, presentadora, humorista y licenciada en Comunicación Audovisual ha saltado (seguro que después de haber recibido cientos de mensajes similares al cabo de los años) ante un usuario que le ha escrito tras subir ella una foto en Instagram: "Eres un pibón, pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80. Qué es, para que no te acusen de fomentar el patriarcado o algo? Estabas mejor cuando te vestías de la década de 2020".



Ese mensaje ha colmado el vaso de la paciencia de la madrileña, de 42 años, que no ha dejado pasar la oportunidad de ponerle en su sitio: "Hay algo anticuado en todo esto, querido, es decirle a una mujer cómo tiene que vestir, Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud machirula, que ya no se lleva", ha respondido.





Yo ya no me callo, chiquis. ?? pic.twitter.com/TrgzdPtAuO — ana morgade (@ana_morgade) January 18, 2022

'Contenta' con Twitter

Y no contenta con ello, ha decidido hacer una captura de esa conversación y también la ha subido a Twitter, añadiendo como texto:. El tuit ha superado los 16.000 likes sólo unas horas después de ser publicado.No es la primera vez que Ana Morgade vive una situación injusta en las redes sociales. Hace un tiempoal enviarle este mensaje: "Suénate los mocos con la bandera de tu gran puta madre hija de p... comunista de mierda mal follada, tus muertos más reciente me cago zorra".Pese a que la madrileña, la empresa estadounidense le respondió que "tras revisar la información, no consideramos que el contenido que denunciaste incumple nuestras reglas, algo a lo que Morgade reaccionó con un "Uau, Twitter. UAU".