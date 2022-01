El emotivo mensaje del padre de una niña fallecida en el hinchable de Mislata

El padre de Vera, una de las niñas fallecidas tras el accidente ocurrido en Mislata (Valencia) al salir despedido el castillo hinchable en el que jugaban, ha querido mandar un emotivo mensaje a través de Twitter.



Iván Pérez, en su cuenta personal, ha subido un tuit escribiendo en primera persona como si fuera su hija despidiéndose de la gente, agradeciendo el apoyo recibido por su familia y deseando que sus órganos sirvan a las cinco personas que los han recibido, ya que la familia decidió donarlos cuando la pequeña entró en muerte cerebral.



"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", dice el tuit.





Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA pic.twitter.com/0QHJnm61Ir — Iván Pérez (@IvanFaubell) January 10, 2022

Su padre acompaña el texto con uny el post ha contado con muchísimo apoyo en la red social del pájaro azul. En sólo cuatro horas ha sumado más de 50.000 likes y casi 10.000 retuits.de ese accidente y falleció el domingo en Valencia tras varios días en muerte cerebral después de golpearse en la cabezaAntes que ella murió otra niña, Cayetana, de 8 años. La Policía investiga si la atracción estaba bien anclada al suelo y si debía estar en funcionamiento con rachas de viento tan fuertes.