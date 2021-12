Ómicron no es obstáculo para el amor

Una cosa es el confinamiento y otra muy distinta la incomunicación. Se puede estar separado pero no lejos. Y aunque la moderna comunicación digital esté de moda y resulte muy útil, algunos prefieren la calidez de lo analógico y presencial.



Así lo ha mostrado la tuitera @ElenaLana, que ha colgado una fotografía tomada en la navarra localidad de Barañáin, cercana a Pamplona.





Quién dijo que el romanticismo estaba pasado de moda?! Ahora mi pueblo es Verona ?? El #covid sacando lo mejor del amor #Barañain #omicronrevolcon pic.twitter.com/0xX2np1m7l — Elena Lana (@ElenaLana) December 29, 2021

Reacciones

Aunuqe la tuitera lo publicó el 29 de diciembre, sucedió enel 25 de diciembre.ha aparcado su furgoneta en una acera con unacubriendo todo un lateral. El mensaje no dejaba lugar a dudas.. Después, el enamorado mensajero se ha sentado a esperar en lo alto del vehículo.Los que no lo tenían tan claro han sido los, que a esas horas de la mañana, temprano debía ser, han vislumbrado una pancarta, la palabra covid escrita en ella y a. No se sabe si ha sido alguno de ellos es el que ha avisado a las autoridades competentes de la presencia de un presunto negacionista en la inmediaciones o la propia autoridad ha actuado de oficio, pero allí han acudido tanto agentes de la Guardia Civil como de la Policía Municipal.Elles explicó la situación. Suen su casa por covid y él había optado pory el resto del día con esta declaración pública delante de su ventana. Simplemente estaba esperando su despertar, para que cuando se asomara por la ventana fueraLos agentes de la ley,y pandemia, le permitieron finalizar su acción.Cierto es que, ante la expectación levantada a su alrededor, el joven mensajero aceleró su final llamando por teléfono a la convalenciente, para que apartara las cortinas y recibiera la declaración.No ha trascendido la respuesta de ella, pero son muchos los tuiteros y habitantes de las redes sociales que se han hecho eco de lo imagen con numerosos retweets y likes.