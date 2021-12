Abanto Zierbena se convierte en gran socio protector del Athletic Club

Era tan solo una cuestión de tiempo que el Ayuntamiento de Abanto Zierbena y la Fundación Athletic Club estrecharan aún más su lazos colaborativos añadiendo a su fecunda relación una nueva iniciativa que explora un nuevo modelo de colaboración transversal. Cabe reseñar que Abanto Zierbena mantiene una dilatada relación con el primer equipo futbolístico del territorio –el Abanto club nació en 1914 y el Gallarta C.F. en 1850– que en los últimos años se ha visto reforzada con la incorporación en 2017 del equipo Adizmi a la órbita de la fundación athleticazale.

Precisamente, esta relación con Adizmi –un club nacido para atender las necesidades de las personas con discapacidad de Meatzaldea y apoyar a sus familias con el fin de mejorar su calidad de vida a través del deporte– encuadrado en la Liga vasca, ha facilitado el nuevo acuerdo de colaboración. Maite Etxebarria, alcaldesa de Abanto Zierbena, el presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, y el director general de la fundación, Jon Vázquez Eguskiza, ratificaban el convenio el pasado 22 de diciembre de diciembre en San Mamés. Un convenio por el que el Ayuntamiento de Abanto Zierbena se suma así a los consistorios de Alonsotegi, Bilbao, Derio, Erandio, Getxo, Güeñes, Loiu y Trapagaran y hace suyo el compromiso de la Fundación con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más igualitaria e inclusiva.

"La propuesta de la fundación, con la que ya manteníamos relación a través de Adizmi, nos pareció muy interesante porque de alguna manera planteaba que a través del deporte se podían trabajar diferentes ámbitos que nosotros también impulsábamos desde Abanto Zierbena, como la igualdad en el deporte o la inclusión", destacó Etxebarria.

El propósito de este nuevo acuerdo es formalizar, oficializar y ampliar los compromisos entre la fundación y los ayuntamientos adheridos, de tal manera que actividades sociales, medioambientales, formativas, deportivas y culturales de la fundación puedan desarrollarse en los municipios adscritos, contribuyendo activamente a la Agenda para el Desarrollo sostenible con horizonte 2030.

Calendario



En concreto, dentro del amplio catálogo de actividades e iniciativas que la fundación ofrece y que podrían estar calendarizadas en el primer trimestre de 2022, Abanto Zierbena ha mostrado su interés en la formación en valores a través del Festival de Cine y Fútbol con la proyección de películas en la sala municipal además de implicarse con la formación a los clubes a través del programa Letras y Fútbol y con las charlas a personal técnico monitores, jugadores y jugadoras desde el área de Protección Integral al Menor. La formación a jugadoras por técnicos del club o ahondar en el papel de la psicología deportiva, son otras de las iniciativas donde Abanto Zierbena quiere profundizar en este acuerdo. "El Ayuntamiento de Abanto Zierbena se suma a fundazioa y son muchos los beneficios asociados a la figura de Gran Protector de la Fundación, que vamos a ir aprovechando", reseñó la alcaldesa.





Los jugadores y jugadoras de Adizmi, que militan en la liga vasca desde 2017, aportan varios representantes cada temporada a la Fundación Athletic en la Liga Genuine. Foto: E. Z.

Recordó que los jugadores y jugadoras del tercer primer equipo del club, el Fundación Athletic Club en el que militan varios jugadores del Adizmi, entrenan semanalmente en las instalaciones deportivas de Lezama con técnicos del Athletic Club, si bien los técnicos de Fundazioa se desplazan semanalmente a Gallarta y Durango para realizar sesiones de entrenamiento de fútbol y multideporte con los usuarios de las asociaciones Adizmi y Geu Be. En la Liga Genuine, proyecto de la Fundación de La Liga, la plantilla está compuesta por futbolistas con discapacidad intelectual, de Adizmi, Fundación Síndrome de Down, Gaudí, Geu Be, Gorabide y Hazten.