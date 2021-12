Santurtzi Itsasoa Museoa luce sus mejores galas por Navidad

Santurtzi Itsasoa Museoa cuenta a través de paneles informativos, documentos y demás recursos la estrecha y larga historia de Santurtzi y el mar. Durante esta Navidad, además, quienes visiten este espacio cultural ubicado en la planta baja de la Cofradía de Pescadores podrán ver el Belén que ha recuperado y restaurado la asociación Hasten y todas las banderas y la Corona de campeones de la Liga ACT lograda por la Sotera en una temporada que ya forma parte de la historia del deporte santurtziarra.





El Belén cuenta con unas inmejorables vistas al puerto. Foto: M.A. Pardo

Al entrar a Santurtzi Itsasoa Museoa, la luz tenue sirve de guía por los diferentes paneles y elementos que narran los pasajes históricos que ha vivido el municipio por su estrechísima relación con el mar. Pero al girar a la izquierda en uno de los pasillos se abre un gran punto de luz gracias a un ojo de buey desde el que se puede disfrutar de una de las mejores vistas que se pueden tener del puerto de Santurtzi. Justo frente a ese ojo de buey y con el puerto como inigualable telón, se ha colocado el histórico Belén que ha recuperado y restaurado la asociación Hasten. Es un nacimiento de unas dimensiones considerables y que no es, para nada, desconocido para muchos santurtziarras, puesto que es el que se colocaba tradicionalmente en el Ayuntamiento. "Llevamos tres años trabajando en la recuperación y restauración de las figuras de este Belén y, la verdad, es que no podía tener una ubicación mejor en el museo", explica Gorka Bóveda, miembro de Hasten. A lo largo de este tiempo han ido trabajando con mimo y mucho tiento en la recuperación de las figuras artesanas. "Queríamos recuperar el Belén porque es más que un nacimiento, es todo un clásico en Santurtzi y queríamos mantener la tradición. Conservar estas figuras, conservar este Belén, hace que varias generaciones de santurtziarras puedan ver el mismo nacimiento", indica Bóveda. Así, quienes acudan al museo podrán, en el caso de los más mayores, recordar y volver a ver ese Belén que tantas navidades habrán visto en el ayuntamiento mientras que los más jóvenes podrán descubrir este nacimiento. Además, cerca del tradicional Belén, un grupo de jóvenes ha creado otro nacimiento a base de elementos reciclados.

Cuando los santurtziarras miren atrás dentro de unos años y rebusquen en el baúl de los recuerdos, gran parte de los mejores recuerdos de este año, irán en trainera y vestirán de morado. Y es que la Sotera ha hecho una campaña difícilmente superable llevándose la Liga ACT y la bandera de La Concha. Por ello, el club Itsasoko Ama decidió trasladar durante esta Navidad a Santurtzi Itsasoa Museoa la réplica de la Corona de la Liga ACT ganada en 2020, la Corona vencida este año y las banderas que se llevaron a sus vitrinas en este histórico 2021. En una sala que está dedicada, en parte, a la historia del remo en la localidad, lucen los trapos que tantas alegrías llevaron al municipio el pasado verano. Entre todos ellos, destaca la Bandera de La Concha, la Olimpiada del remo que la Sotera ganó el pasado 12 de septiembre por cuarta vez en su historia. Junto a esa bandera, también están las de A Coruña, El Corte Inglés, Bermeo, Boiro... Y cómo no, la de Santurtzi, que luce esplendorosa con su color púrpura. Así, los hinchas de la Sotera contarán con una nueva oportunidad para fotografiarse con los triunfos de su trainera en una temporada histórica, digna de formar parte de Santurtzi Itsasoa Museoa.