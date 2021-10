Zierbena vuelve a enarbolar la bandera de su independencia

Dos jóvenes deportistas, Andrea Astudillo y Naroa Renovales fueron las encargadas de izar ayer la bandera de Zierbena como colofón a los actos de conmemoración del XXIX aniversario de la proclamación de la independencia de este pequeño municipio costero vizcaino que antes fuera un barrio de Abanto y Ciérvana. Una elección, que se sumó a la celebración del Día Internacional de las Mujeres rurales en un municipio que, a pesar del importante peso específico que el sector industrial y portuario aporta al municipio gracias a los terrenos ganados al mar, aún conserva barrios con un neto sabor rural como Valle, Kardeo, La Cuesta o San Mamés y marinero como El Puerto.

Tal como recordó el alcalde, Iñigo Ortuzar, en la salutación a los vecinos y vecinas que se congregaron en la plaza del Consistorio, el acto oficial iba dirigido especialmente a aquellos vecinos y vecinas que con su esfuerzo, en un año tan complicado, han sabido superar estas dificultades añadidas que el virus ha ido dejando y lograr, con sus gestas deportivas, hacer más grande a este municipio de Zierbena. "Y que mejor reconocimiento que icen nuestra bandera las componentes del equipo femenino de bolos a katxete de la asociación Punta Lucero, recientes ganadoras del Torneo Interpueblos y con varias campeonas de Euskadi en sus filas, y Andrea Astudillo, la primera mujer de Zierbena en conseguir la bandera de La Concha como patrona del club de remo Arraun Lagunak, que esta temporada ha ganado además la Liga Eusko tren", felicitó Ortuzar.

Pueblo luchador

En este sentido, les agradeció haber llevado el nombre de Zierbena a lo más alto. "Mila esker por haber demostrado que sois hijas de un pueblo resistente, de un pueblo orgulloso y luchador, de un pueblo que no se detiene ante nada. Sí, somos un pueblo luchador que tiene que seguir haciéndolo para que no se den situaciones de desempleo, para que no se den situaciones familiares dramáticas, somos un pueblo que tiene que seguir luchando para que la igualdad entre las mujeres y los hombres sea una realidad". De momento ayer fueron dos mujeres quienes tomaron el testigo para elevar la enseña a lo alto del mástil mientras sonaban las seis bombas pirotécnicas que saludaban a los seis barrios del municipio.

"Para mí es un honor. Es muy bonito porque al fin y al cabo me he criado aquí, he crecido aquí y mis orígenes están aquí también. Me gusta mucho vivir aquí y que me hayan invitado a participar en el izado de la bandera en un día tan espacial para Zierbena ha sido muy bonito", describía la joven patrona nacida un 19 de agosto. Igual de ilusionada se mostró Marga Martínez, portavoz del club de Bolos a Katxete que este año celebra sus primeros 10 años de andadura. "Siempre es un orgullo para un zierbanato o zierbanata participar en este acto y más izando nuestra bandera", señaló Martínez que reseñó que "hoy hemos tenido en el recuerdo a Jon Ander Soto, un gran bolari zierbanato fallecido a principios de este año".

