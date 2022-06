Los coches de época se citan en Bilbao

La tranquilidad no tiene espacio este sábado en Bilbao. La capital vizcaina se ha convertido este sábado en epicentro no solo de la música, debido al concierto de Fito en San Mamés, sino que el mundo del automovilismo también mira hacia ella. Y es que tanto coches de época como deportivos tienen en la capital vizcaina varias citas que los amantes el motor no han querido perderse.

Desde las 10.00 horas en El Arenal se han empezado a reunir vehículos clásicos y deportivos de aficionados, que querían mostrar sus 'joyas' a los turistas y bilbainos que por allí pasaban y no podían evitar quedarse a observar. Los Renault R-5 han tenido un espacio especial dedicado solamente para ellos, ya que este 2022 se celebra el 50 aniversario de su lanzamiento.

En paralelo a esta exhibición, en el Teatro Arriaga se ha celebrado el XIV Concurso Internaciomnal de Elegancia para autos de Época, Veteranos, Clásicos y Superdeportivos, que tras pasar por ciudades como Madrid, Salamanca y Toledo, este año ha elegido a Bilbao como su sede. Un total de 70 autos de notable calidad y antigüedad robaban las miradas de todo el que pasaba.

Sin embargo, los eventos relacionados con el mundo del motor no se ciñen solamente a la mañana, ya que por la tarde, a las 18.00 horas, la Gran Vía bilbaina verá desfilar a los vehículos que concursan y se exponen junto con coches y motos de época de aficionados. Además, los acompañarán unidades muy significadas del Parque de Bomberos de Bilbao, así como la única unidad de azulito que sobrevive hoy en día.

Todo ello se ha organizado aprovechando la afamada exposición Motion, Autor, Art, Architecture del Museo Guggenheim para "poner en valor y compartir nuestras mejores experiencias, retos y planes del futuro", aseguraron el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, el Presidente del Automóvil Clásico de Euskadi, Koldo Ortiz de Vallejuelo, y el Director Retromobile, Iñigo Olaizola.