Fito en San Mamés: La que se va a liar

Con tantas ganas e ilusión como nervios. Así afrontarán Fito y sus Fitipaldis el concierto especial que ofrecerá hoy, sábado, en San Mamés, en el marco de su gira Cada vez cadáver Tour, a partir de la 22.00 horas. El rockero vizcaino y su grupo afrontarán "en casa" el que será su concierto más multitudinario y emocionante hasta la fecha, ante casi 47.000 personas en el estadio y puede que hasta millones a través de su retransmisión "en riguroso directo" por varias televisiones y radios, así como en YouTube. Abrirán Morgan y Gatibu, desde las 19.30 horas, y le acompañarán amigos músicos como Leiva, Dani Martín, Carlos Tarque e Iñaki Uoho Antón.

La expectación ante el recital de Fito en San Mamés, cuyas casi 45.000 entradas iniciales se vendieron hace meses en el tiempo récord de tres horas, se volvió a evidenciar ayer ante la salida a la venta de otros 1.822 pases de última hora que se pusieron a la venta, a las 13.00 horas, y que volaron en media hora. No en vano, el bolo de hoy del rockero y su grupo será el más especial y multitudinario de su gira actual, que lleva el nombre de su último disco, Cada vez cadáver, ya Disco de Platino tras la venta de 40.000 unidades.

La gira, situada en lo más alto de todas las estatales de este año tras vender más de 300.000 entradas y agotarlas en A Coruña, Gijón, Zaragoza, Iruñea, Granada, Fuengirola, Valencia, Madrid, Albacete y Barcelona, vivirá una noche especial en Bilbao por varios factores. El primero, que Fito jugará en casa, en una ciudad cuyos escenarios se ha pateado desde hace tres décadas, desde los gaztetxes al Antzokia, el Euskalduna, el BEC o el Arriaga. Solo le faltaba San Mamés, algo que, reconoce, "nunca había soñado", pero que recibe, ante la invitación de la Diputación de Bizkaia y el Athletic Club, con toda la ilusión.

sus invitados

Además, la responsabilidad habitual de Fito al subirse a cualquier escenario se verá incrementada por la presencia de su gente querida en el estadio, de "todos los trabajadores de mi oficina a mi ama, mis hijos y hasta mi profesora de canto". No olvida el rockero vizcaino a sus invitados de la velada, a "mis amigos músicos". En esta ocasión, los Fitipaldis no estarán solo acompañados por Morgan como teloneros, banda que los acompaña en toda la gira estatal, sino que también estará Gatibu. A estos, también se sumarán otros invitados de excepción a lo largo del propio concierto como Carlos Tarque, Dani Martín, Iñaki Uoho y Leiva.

"Es todo emoción estar con el grupo Morgan, que son un encanto, o con Gatibu, amigos y cuyo bajista es hijo del saxofonista de Fitipaldis. Pocas cosas más pueden confluir", explica a DEIA el músico, que se deshace en elogios con el resto de invitados. "Somos todos muy amigos y les agradecemos que vengan porque estar esperando y con nervios para tocar solo tres minutos en una putada. Algunos, como Leiva, llegaron a suspender un concierto propio para estar aquí", apostilla Fito, cuyo objetivo es que "no me pueda la emoción" y que no soltó prenda sobre las canciones que compartirá con sus colaboradores, para dejar una puerta abierta "a la sorpresa". Solo confirmó que la de Uoho se centrará en el repertorio de Platero y Tú.

"Tengo muchas ganas de hacer el concierto en mi ciudad", defiende Fito, que repasa clásicos de su carrera como Soldadito marinero, La casa por el tejado, Antes de que cuente 10 o Me equivocaría otra vez junto a los ya himnos recientes de su último disco como Cielo hermético, A quemarropa o En el barro, entre otros.

"No vamos a pensar que es un concierto más", defiende el bilbaino. Y abunda en ello que su recital –no los de Morgan ni Gatibu– será retransmitido "en riguroso directo", a partir de las 22.00 horas en punto, por ETB, EITB, ETB2, Radio Euskadi, Eitb.eus, La 2, Radio 3, el Canal Internacional de TVE, RTVE Play y el propio canal de Youtube de Fitipaldis.

entrada progresiva

El show de Fito contará con un gran despliegue técnico en el que están involucradas más de 1.200 personas que trabajan directamente en el evento. El escenario tendrá 59 metros de ancho y el público alucinará ante los 600.000 watios de luces, 300.000 watios de sonido y 33.000.000 de pixeles ledscreen de las pantallas. Desde Cultura Rock, la oficina del músico, se solicita que el público opte por "una entrada progresiva" al estadio, cuyas puertas se abrirán a las 19.00 horas, 30 minutos antes de la actuación de Morgan. La de Gatibu tendrá lugar a las 20.30.

Asimismo, se solicita también el uso del transporte público. El Ayuntamiento establecerá servicios especiales del servicio de transporte urbano Bilbobus y prolongará el servicio de las líneas entre Uribarri y Altamira, Otxarkoaga y Basurto–Termibus, Miribilla y el hospital, y San Mámés y Arabella, para facilitar el regreso a casa de los asistentes al evento. También Metro Bilbao reforzará su servicio de trenes para facilitar la movilidad aunque, en este caso, el servicio funcionará durante toda la noche.