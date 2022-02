Bilbao prorroga las terrazas-covid a la espera de la ronda de Aburto con el sector

"Estamos en un momento nuevo, una época nueva mucho más esperanzadora pero tenemos que ser prudentes". El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se refería a que es precipitado tomar aún medidas sobre la retirada de las terrazas que se concedieron en la época covid hasta que la estabilización de los datos sea una realidad.

Una vez que el lunes se restableció la normalidad y se suspendieron las limitaciones, muchos ayuntamientos han optado por retirar las licencias que se dieron en pandemia, algo que la capital vizcaina aún tiene que sopesar. En la villa durante el tiempo de pandemia el Ayuntamiento recibió un total de 1.039 peticiones, de las que se autorizaron 764 a costa de restar aparcamientos en la ciudad, una decisión complicada para un momento de crisis.

Aburto ha afirmado este martes que "no tenemos más que mirar hacia el pasado para ver que cuando estábamos pensando en quitar las terrazas nos pasó una ola por encima y en todos los municipios se decidió no tomar decisiones a este respecto. Por eso, creo que ahora no es el momento de decisiones, pero todo mi respeto a quienes lo hayan hecho".

En el caso de Bilbao, el Ayuntamiento ha preferido darse un tiempo, algo que agradecen sin duda los hosteleros, uno o quizás el colectivo más afectado por la pandemia.



Cómo evoluciona la situación

"Vamos a ver cómo evoluciona la situación y haremos lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta pandemia con el sector".

Es decir, que seguirán trabajando con el gremio. Además, según adelanta el alcalde, " se iniciará un proceso de diálogo porque han sufrido muchísimo a lo largo de esta crisis sanitaria. También emprenderemos un segundo diálogo con el conjunto de todos los grupos políticos porque las medidas se han adoptado conjuntamente dentro del plan Bilbao Aurrera por lo que la restitución de la normalidad también creo que debemos tomarla. Antes de que acabe el mes tendremos una reunión para evaluar cómo se adoptaron las medidas y empezaremos a hablar de las terrazas, pero siempre con el criterio de que son terrazas sometidas a una situación concreta".





Los hosteleros

La decisión del Ayuntamiento de Bilbao supone un respiro para la hostelería. El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, advierte de que los locales hosteleros no encaran esta nueva normalidad "como si no hubiera habido un año y medio detrás", sino que lo hacen acarreando el quebranto económico que les ha supuesto las restricciones tanto de aforo como de movilidad y horarios.

"Las empresa empiezan en negativo y para recuperarlo, todo lo que sean facilidades y ayudas para tratar de volver cuanto antes a la situación prepandémica es bienvenido. Hay gente que se ha endeudado con bancos e incluso familiares, que han sacrificado su patrimonio personal para continuar... ", alerta.

"Es importante que eso se tenga en cuenta porque el sector va a seguir necesitando del apoyo de las instituciones, no de manera indefinida, pero sí durante un tiempo para volver a la normalidad que todos queremos que llegue", incide.

Además, Sánchez apunta que habrá que ver cómo se comportan los clientes en esta vuelta a la normalidad. "Está pendiente de la recuperación de los hábitos de consumo que se tenían hasta ahora. Como todo, tiene su periodo de adaptación y habrá gente que en estas primeras semanas o meses seguirá teniendo reticencias a usar los espacios interiores de establecimientos; no podemos olvidar que la pandemia no ha desaparecido y es normal que haya gente que tenga cautelas", señala. De hecho, los hosteleros confirman que pasará mucho tiempo hasta que la gente consuma dentro de los locales con normalidad.

El gerente de los hosteleros defiende que "con el buen tiempo la gente lo va a preferir y eso va a supone un apoyo para que el sector poco a poco continue recuperando el ritmo que perdió antes de la pandemia". Por ello diferencia entre aquellos locales que ya tenían terraza antes y los que no. "A todos nos gustaría más sillas y mesas fuera, pero no se trata de eso. Hay que tener en cuenta que hay locales que tienen poco espacio en el interior y que todavía con la obligatoriedad de llevar mascarillas el consumo interior va a seguir siendo limitado".



Las horas contadas

Aún así, algunos municipios tienen las horas contadas para retirar los veladores. El Ayuntamiento de Barakaldo anunció el lunes que los bares y restaurantes del municipio que solicitaron permiso para colocar terrazas extra en el exterior de sus locales tendrán que retirar los veladores y mesas de más que se habían colocado para tratar de minimizar el impacto de las restricciones de aforo.

Los responsables de los establecimientos tienen de plazo hasta este viernes para proceder a la retirada de esas mesas y veladores. "Es momento de que las calles del municipio vuelvan su estado habitual, recuperar espacio para los y las vecinas y volver a habilitar las plazas de aparcamiento que, durante este tiempo, se han cedido a la hostelería como ayuda para afrontar las consecuencias de la pandemia", indica David Solla, edil de Promoción Económica del Consistorio fabril. Con esta medida, Barakaldo recuperará en total 192 plazas de aparcamiento.

La misma decisión se ha adoptado en Galdakao donde los hosteleros tienen de plazo de hasta este miércoles. A partir del jueves, los espacios públicos recuperarán su uso habitual, y, por tanto, los aparcamientos que han sido ocupados por terrazas volverán a recuperar su espacio. Portugalete, Santurtzi, Basauri... son otros municipios que también siguen la misma estela.